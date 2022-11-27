喜迎創行25周年 美南銀行年終晚宴 感謝資深員工

全體出席行員大合照。（美南銀行提供）

美南銀行11月迎來創行25周年暨2022年度年終晚宴，於Katy Hyatt Regency Hotel圓滿舉行。由於考量疫情 尚未明朗和適逢流感期等因素，該慶祝活動雖並未擴大舉辦，依然迎來數位貴賓蒞臨參與。其中國會議員Al Green本人特在百忙之中親到晚宴致賀，休士頓 市長助理Sylvester Turner代表市長專程帶來賀函、除此之外還有，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦，R. Jack Cagle, Commissioner、Council Member-Pollard、 Congresswoman Fletcher Field - Representative, Bricen Whitaker、Congresswoman Lizzie Fletcher等休士頓地區數位參眾議員 及縣市官員也均派代表參與給予祝賀。

董事長李承穗（圖右）與新任執行長Joanna Kim（圖左）合影。（美南銀行提供）

美南銀行25周年活動以回顧過往、展望未來為主題，在新任執行長Joanna Kim幽默風趣的致詞中展開。在當晚頒發資深員工貢獻獎項的活動中，董事長李承穗以銀行25年來的照片，從銀行近期五年的發展至過去十年前、15年前及20年前的創行之始，帶領現場的貴賓們、董事會和員工們慢慢回顧25年來美南的經營歷程的點點滴滴。

國會議員Al Green（左四）頒發賀狀。（美南銀行提供） 李承穗表揚資深員工。（美南銀行提供）

李承穗感謝董事會對於他的支持和信任、感謝員工們的團結與努力。過程中除頒發10年、15年、20年的資深員工貢獻獎外，並特別頒獎褒揚感謝美南銀行創辦初始董事及創辦初始董事25年服務貢獻及表揚感謝20年以上的資深優秀貢獻員工。晚會節目最後舉行了第一屆精英獎學金頒獎給Ian Ho和Dianna Feng兩位成續優秀學生和餐會後的餘興節目。

李承穗（圖中）接受政要表揚狀。（美南銀行提供）

資深員工貢獻獲獎名單如下：10年資深員工-Trucngan Doan、Laura Zhang、15年資深員工-Chen Chen、Annie Lee、Chi H Tang、Anna Tse-Cheng、Winnie Wong、20年資深員工 - Annie Chan、Helen Liu、Vicky Chen、20年以上表揚資深員工Betsy Reese、Catherine Liang、創辦初始董事感謝貢獻獎 - Michele Hong、Sam Huang、San Ho、創辦初始董事25年服務貢獻CK. Lee、Ed Malmgren、Doris Chen、Ted Hsieh。