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低於全美均價 休士頓年收8.8萬買房不是夢

編譯組／綜合報導
休士頓買房還是低於全美均價。（Getty Images）
休士頓買房還是低於全美均價。（Getty Images）

美國一般人想要買房，在房貸不超過收入30%的前提下，年收入至少要有10萬元。不過，德州某些都會區雖然還是很貴，例如達拉斯與奧斯汀，但是休士頓想買中位價33萬元的房子，年收入卻只要8萬8798元，負擔相對輕了很多。

超過全美平均買房年收標準10萬7281元的德州城市，達拉斯年收入得超過11萬3016元，奧斯汀更要12萬8354。不過，休士頓今年10月的年薪門檻雖然較去年10月暴增49.7%，月付額也由1483元大增至2220元，但是年薪只要超過8萬8798元，房貸月付額就還在合理範圍內。

房地產業者Redfin 調查顯示，德州還有不少地方的年薪門檻是低於10萬元的，聖安東尼奧合理年薪要8萬7453元，艾爾帕索（El Paso）的年薪為6萬4580元，麥克艾倫（McAllen）最低、年薪6萬544元。

反觀全美合理年薪的平均值，已然年增高達45.6%，達到10萬7281元，買下中位價的房屋，月付額才算合理。不過，房屋中位價也在漲，去年10月還在37萬8837元，今年10月已達39萬8687元。每月應付額由1842元增加到2682元。

德州 休士頓 房地產

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