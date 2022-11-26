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達福LGBTQ酒吧餐廳 禁帶逾A4大的皮包

編譯組／綜合報導
達拉斯地區Roy G's的安全公告。（達拉斯晨報）
達拉斯地區Roy G's的安全公告。（達拉斯晨報）

科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）的多元酒吧Club Q發生槍擊案後，達福地區（Dallas-Fort Worth）的同類型酒吧餐廳都提高警覺，除了原本就有的槍手應對訓練與安全措施，許多酒吧還張貼公告，禁止攜帶超過A4大小的包包入內，與本場所是「Safe Place」的公告，部分場所還加雇保安人員。

Liberty Lounge的店東Jenna Hill就說，對於LGBTQ來說，酒吧就是他們排憂解難的聖殿，1969年的Stonewall Inn就是最好事例，但是發生了Club Q事件後，達福地區的店家都有點擔驚受怕。Round-Up Saloon與Dance Hall就開始禁止顧客攜帶大型包包進店，攜槍者可能遭到重罪指控，10年有期徒刑或1萬元罰金，另外也加強了人員訓練。

達拉斯警方表示，目前在LGBTQ酒店附近都已經加強巡邏了，並沒有發現可信威脅，警局的兩名LGBTQ聯絡官也會定時與業者聯絡，確認狀況。不過，雖然警方保證有事一定會到，但是部分業者還是開始增加店外的保安人力，例如今年曾經發生過抗議事件的變裝秀餐廳Mr. Misster就在其中。

Roy G's的看法則是，雖然見警率提高是件好事，但是真正讓人擔憂的是，許多店家都是整面對街的玻璃窗，實在防不勝防。Liberty Lounge本周的來客量並未明顯下滑，但是言談之間都難免提到Club Q事件，但是正如店東Jenna Hill所說，每個上門的客人都是為了尋求慰藉，他們確實需要一個安全又安心的去處。

LGBTQ 科羅拉多州 槍擊

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