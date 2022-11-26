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知名酒吧出入口坡度大 刮傷車底

編譯組／綜合報導
車下巴直接撞到地面的車子。（取自TikTok）
車下巴直接撞到地面的車子。（取自TikTok）

休士頓知名酒吧Cidercade的出入口暗藏陷阱，礙於市府規定與身障權益，人行道與道路間必須以約30度的斜坡連接，許多第一次來消費的顧客，因為不熟地形，因此在進出時經常底盤受損。

而一名23歲的TikToker David Grime在看過太多「慘劇」後，終於決定拍下影片上傳TikTok，沒想到卻引發轟動，人們不斷要求他繼續拍攝，而且還吸引更多人來看，8月20日的短片已經有1500萬觀看數，與1萬7000條留言。

Cidercade位在Canal Street 2320號，David Grimes就住在對街，過去一年來他時不時就看到車子刮傷底盤，車主既驚且怒的場面。今年夏季David Grimes決定開始拍攝每台車的驚險畫面，並附加他的評論。

在眾多TikTok影片中，有些車主就逕直開上或開下陡坡，最後不是車下巴親路面，就是重著地導致車尾受損，最誇張的一起，車子的排氣管竟然直接斷落。

留言的許多用戶都是曾經開過這個陡坡的人，有些說刮傷車子真是夠尷尬的，有些則抱怨沒有辦法可以提告嗎？但是Cidercade的老闆Joel Malone在給休士頓紀事報的電郵中無奈表示，他們在2019年租下現址後就曾向地主反映，但是地主說市府規定就是如此，因為人行道必須平坦以符合聯邦身障法規，所以他們也不能修改，只能讓出口繼續這麼陡。

David Grimes說，經過近一年的觀察後，碰上這種陡坡，車主最好斜上斜下，每次只讓一個車輪進入死角，然後千萬不能貪快。這招其實在很多上下坡路段都適用。不過David Grimes有點遺憾地表示，拍攝陡坡讓他樂趣十足，但是萬一哪天真的修改了，他的周六夜就得另找去處了。

TikTok 休士頓

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