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血腥感恩節 休士頓2表兄弟死槍下

編譯組／綜合外電報導

休士頓的一棟公寓感恩節發生槍擊命案，一對各是17、18歲的表兄弟在停車場卸貨時，被人開槍射擊身亡。

休士頓市警局指出，這件雙殺命案發生在11755 Southlake Drive的南湖公寓區，24日凌晨還不到1時，這對表兄弟從超市購物回到公寓區，在停車場把這些感恩大餐要用的雜貨拿下車。目擊者表示，不知何故這對表兄弟開始和別人打架，對方拿出槍來向他們射擊，18歲的表兄名叫溫總統(President Wynn)，他的胸部中彈當場死亡。

警方接到報案到達現場時，發現17歲的表弟頸部中彈、一息尚存，召請救護車把他送到醫院，但到達醫院時已經斷氣，警方沒有公布這位少年的身分。警方在現場發現幾個彈殼，目前沒有太多的線索可循，但正與周圍的鄰居會談，希望有哪一家裝設的監控錄相機錄到命案的實況。鄰居威格利(Tim Wigley)感嘆：如今的社會暴力充斥，不知道什麼時候生命就會突然被人奪走。

另外，涉嫌在基林市(Killeen)殺人的嫌疑犯卡特(Kenneth Lloyd Carter)，四天之後在哈里斯縣被警方逮捕。警方指出，13日那天下午4時30分左右，在基林市的Primavera Lane有一位名叫吉布森(Stepheno Rashad Gibson)的男子被槍擊死亡，調查人員發現涉案人應該是卡特，向全國執法單位發布通緝令。哈里斯縣警局17日將卡特逮捕，法官把保釋金訂為25萬元，他將被引渡回基林市所在的貝爾縣(Bell County)受審。

休士頓 槍擊 通緝

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