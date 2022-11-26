36歲女遭殺害戮屍 嫌犯母：兒信邪教

德州 東部靠近路易斯安那州的華金市(Joaquin)，一名36歲女子遭人殺害、戮屍，26歲嫌疑犯的母親向警方表示，他的兒子聽到鬼神的聲音，死者可能是被她兒子作為獻給撒旦(Satan)的祭祀犧牲。

華金市位於謝爾比縣(Shelby County)，向東幾哩就進入路易斯安那州，這是一個非常偏僻的地方。36歲的莎菈郝普森(Sarah Hopson)與26歲的伊森邁爾斯(Ethan Myers)住在一棟活動房屋(mobile home)中，屋主是普萊斯(Allen Price)和盧維爾(Teresa Louviere)。13日那天普 萊斯和盧維爾打電話報警，指出邁爾斯神色詭異、行為異常，他滿身是血跑向屋外，已經失蹤一天還沒有回到他的房間。

謝爾比縣警局(Shelby County Sheriff's Office)派員前來探查時，在活動房屋的一間臥室中，發現郝普森的屍體被捲在一張地毯中，她的頭部明顯被重擊，手指頭、腳趾頭和耳朵都被剪掉放在一個塑膠袋裡，屍體附近還有許多清潔用品(cleaning supplies)、油漆、許多件工具和一塊大石頭，郝普森可能就是被這塊大石頭打死的，房間裡到處是斑斑血跡。

警方開始搜尋邁爾斯，邁爾斯的母親向警方表示，她兒子應該是躲藏在某處的樹林中，因為他有前科，害怕被送返監獄 。警方循線將他逮捕後，她的母親和幾位親友表示，邁爾斯告訴他們他聽到鬼神向他說話，要他找一個人做犧牲祭品(human sacrifice)。後來他又告訴他們，郝普森同意用她自己來做為奉獻祭品，他便照著她的話把她殺了，他們認為邁爾斯是供奉撒旦(Satanic)的邪教徒。

不過社區中有些人不相信這種鬼話，但他們不願公開指陳問題所在。他們匿名向媒體表示，邁爾斯親友的說詞可能是想替他脫罪，說他信撒旦教可以讓檢方認為他有精神疾病，最後他會被送到精神病院去療養，而不會被送進監獄中，其實邁爾斯是個毒蟲。邁爾斯目前被關押在謝爾比縣拘留所中，法官把他的保釋金訂為125萬元。