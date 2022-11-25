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代理孕母烏東產雙胞胎被送俄境 感恩節前終於回德州

編譯組／綜合報導
終於返回美國的雙胞胎。（KPRC電視台）
終於返回美國的雙胞胎。（KPRC電視台）

德州一對夫婦年初透過烏克蘭代理孕母生下雙胞胎，但是烏俄戰爭隨即爆發，孕母幾經輾轉才由克里米亞逃到聖彼得堡，但是雙胞胎最後被俄方接手安置，很可能由俄羅斯人領養。敘貝特夫婦最後找上Project DYNAMO協助，經由陸軍退役中校史登（Bryan Stern）的穿針引線，終於將兩名幼兒送回美國，一家和樂地度過感恩節假期。

由於烏克蘭允許代理孕母，因此想要孩子的這對夫婦請了烏克蘭孕母協助。原本看似順利的計畫，卻因為烏俄戰爭爆發而變了調，住在頓巴斯（Donbass）的孕母最後在9月於聖彼得堡產下一男一女，但是當雙胞胎可以出院時，俄方卻決定將他們送到國營孤兒院。為了不讓小孩變成俄國人，父母因此找上已經多次搭救落難美國人的Project DYNAMO。

Project DYNAMO創辦人史登在中間充分發揮軍人本色，不但直接前往愛沙尼亞前哨站，還親自越境進入俄羅斯境內接人，幸好一切順利，當年接完人就平安返回愛沙尼亞。期間當然美國外交系統也幫了不少忙，但是還是難免因為官僚作業而礙手礙腳，最後只能由Project DYNAMO直接行動。史登說，雖然Project DYNAMO在阿富汗與烏克蘭已經搭救出不少美國人，但是這次卻是首度進入俄國救人，幸好一切順利。夫妻也非常感謝Project DYNAMO的貢獻，一家人終於能在感恩節團圓。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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