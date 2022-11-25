基督聖體市北郊庫耶洛高中 選用火雞為球隊吉祥物

庫耶洛高中用火雞（後排右一）為校隊吉祥物。(Cuero High School)

美國許多職業球隊用飛鳥作為吉祥物(mascots)，但火雞(turkey)至今沒有被任何主要球隊選用，基督聖體市(Corpus Christi)北邊約100哩的庫耶洛高中(Cuero High School)，可能也只是全國屈指可數的幾個小球隊中以火雞做吉祥物的。

每年從感恩節到耶誕節甚至元旦夜，桌上的主菜幾乎都是選用火雞，牠的體積大可以提供一群人需要的肉、味道好讓許多人都愛享用，每當年節時候眾人都希望桌上有一隻大火雞，因此照理說火雞是應該是美國人鍾愛的鳥。

但環視美國職業球隊的四大體系，竟然沒有一隊是用火雞作為吉祥物，令有些讀者不解。在NFL，巴爾的摩的美式足球 隊叫烏鴉(Ravens )，亞利桑那州的叫紅雀(Cardinals )，亞特蘭大 的叫獵鷹(Falcons)。在MLB，聖路易斯的棒球隊叫紅雀，多倫多的叫藍鶼(Blue Jays )，巴爾的摩的叫金鶯(Orioles)。在NBA，亞特蘭大的籃球隊叫戰鷹(Hawks) ，紐奧良的叫鵜鶘(Pelicans)。在NHL，匹茲堡的冰上曲棍球隊叫企鵝(Penguins)，安納罕的叫鴨子(Ducks)。

幸好在德州 東部的庫耶洛高中，他們選用火雞做吉祥物。火雞因為他們特殊的啼聲，外號叫Gobblers(格洛格洛鳥)，庫耶洛高中把他們的吉祥物取名為「戰士火雞」(Fighting Gobblers)。雖然庫耶洛高中的對手在對陣時，揶揄說要把火雞烤了，但這裡的球迷忠心耿耿，大聲吶喊要火雞把敵人啄死。

火雞的外型雄壯健美，又是勤奮不懈的鳥類，遇到敵人的時候會奮不顧身的戰鬥，肉又好吃，難怪會得到庫耶洛市民的鍾愛，這裡的地方官員已把庫耶洛取名為「世界火雞之都」(Turkey Capital of the World)。