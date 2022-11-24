議員提案 允許對跨性別秀指控

在即將舉行眾議會之前，保守的德州議員提交一系列針對同性、雙性、跨性別與酷兒族群相關法案。（CBS）

休士頓紀事報報導，德州眾議員 帕特森（Jared Patterson）近日提出HB 643法案，要求允許對任何舉辦跨性別 表演者或變裝秀場所提起刑事指控，且允許未成年人隨時接受刑事指控。

在即將舉行眾議會之前，保守的德州議員當天提交一系列針對德州同性、雙性、跨性別與酷兒（LGBTQ）族群相關法案，HB 643為其中之一。

帕特森提出的法案，旨將變裝表演重新定義為「表演者在表演中，通過服裝、化妝或其他身體標記，表現出與出生時被定義的不同性別，並在觀眾前面唱歌、跳舞或其他娛樂表演。」

根據德州現有的刑事法規，未成年人即使沒有參加變性人或異性戀特徵表演，但接待青少年觀看變性表演、以及以任何身分接納這些未成年人的商家、企業，可能會被指控A級（Class A）輕罪。脫口秀並非只由變性人表演，通常會有一般表演者，扮演不同或有曖昧性別的角色。

一旦被指控犯A級輕罪，根據德州法，最高可處以4000元罰款和一年監禁。

哈佛法律診所（Harverd Law Clinician）臨床醫師卡拉巴洛（Alejandra Caraballo）16日在推特上表示，該法案將授權德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）起訴違反該法的企業，該企業可能在此過程中關閉。

卡拉巴洛推文說，「該法將阻止任何跨性別者，他們將其定義為與出生時分配的性別不同的任何人，這就是跨性別者字面上的定義。」

其他相關法案，包括HB 122和HB 41法案，為性別確認而提供護理的行為被視為犯罪。HB 42和HB 436法案，將提供確認性別的護理歸類為虐待兒童。

此外，HB 23號法案，禁止跨性別未成年人參加符合其性別認同的運動隊伍。