聖湯瑪斯文藻大學華語中心揭牌
休士頓聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas, UST)與台灣文藻外語大學姐妹校結盟21日簽定續約。兩校並為合作創立的華語中心揭牌。
駐休士頓台北經文處處羅復文處長偕教育組楊組長淑雅陪同文藻外語大學校長陳美華所率訪團，前往休士頓聖湯斯大學出席華語中心揭牌儀式。
包括UST校長Dr. Richard Lukwick、副校長Dr. Christopher Evans、國際長Dr. Hans Stockton、國際研究與當代語言學系系主任Dr. Yao-Yuan Yeh(兼華語中心主任)、文藻副校長施忠賢、華語學院暨營運中心院長許長謨、國際長陳玉珍、應用華語系教授王季香、哈里斯縣警局(Harrris County Sheriff’s Office, HCSO) 副局長Mike Lee及警察專業發展學院院長Tony Huynh等與會。
雙方學校校長首先就姐妹校協定及交換學生/學人合約進行續約。UST校長Ludwick誠摯歡迎文藻外大及經文處到訪，終能以面對面方式為未來進一步交流奠基，允結合經文處及休士頓社區領袖力量，與文藻致力推動華語中心各項計畫；陳美華校長感謝各界支持，並表該校首創全台唯一之華語學院暨營運中心，將持續提供華語中心優良師資及各類華語教學資源，另接待優華語獎學金學子時，亦攜手中小學，協助推動雙語教育。
羅復文表示，兩校於去年9月，經由公私協力成立華語中心，欣見雙方學校由正副校長為中心揭牌，展現共同推動台美教育倡議，行銷台灣優質華語品牌。
文藻大學訪問團隨後赴「警用華語」秋季班課堂觀課，在華語教師蕭永群引導下與學員進行一對一口語練習並頒發結業證書。文藻訪團此行除訪問UST外，另在駐處教育組安排下，前往萊斯大學(Rice University)及休士頓大學城中分校(University of Houston-Downtown, UHD)交流。。
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