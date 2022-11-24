聖湯瑪斯文藻大學華語中心揭牌

羅復文（左二）與兩校校長共同舉辦揭牌儀式。（楊淑雅提供）

休士頓 聖湯瑪斯大學(University of St. Thomas, UST)與台灣文藻外語大學姐妹校結盟21日簽定續約。兩校並為合作創立的華語中心揭牌。

駐休士頓台北經文處處羅復文處長偕教育 組楊組長淑雅陪同文藻外語大學校長陳美華所率訪團，前往休士頓聖湯斯大學出席華語中心揭牌儀式。

包括UST校長Dr. Richard Lukwick、副校長Dr. Christopher Evans、國際長Dr. Hans Stockton、國際研究與當代語言學系系主任Dr. Yao-Yuan Yeh(兼華語中心主任)、文藻副校長施忠賢、華語學院暨營運中心院長許長謨、國際長陳玉珍、應用華語系教授王季香、哈里斯縣警局(Harrris County Sheriff’s Office, HCSO) 副局長Mike Lee及警察 專業發展學院院長Tony Huynh等與會。

雙方學校校長首先就姐妹校協定及交換學生/學人合約進行續約。UST校長Ludwick誠摯歡迎文藻外大及經文處到訪，終能以面對面方式為未來進一步交流奠基，允結合經文處及休士頓社區領袖力量，與文藻致力推動華語中心各項計畫；陳美華校長感謝各界支持，並表該校首創全台唯一之華語學院暨營運中心，將持續提供華語中心優良師資及各類華語教學資源，另接待優華語獎學金學子時，亦攜手中小學，協助推動雙語教育。

羅復文表示，兩校於去年9月，經由公私協力成立華語中心，欣見雙方學校由正副校長為中心揭牌，展現共同推動台美教育倡議，行銷台灣優質華語品牌。