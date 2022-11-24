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奧斯汀基本所得 州法再槓市法

編譯組／綜合報導
德州新任議員Ellen Troxclair提案打壓奧斯汀市法。（取自Ellen Troxclair競選網站）
德州新任議員Ellen Troxclair提案打壓奧斯汀市法。（取自Ellen Troxclair競選網站）

新一屆的德州議會要到2023年1月10日才正式開議，但是才剛開放新會期提案後，已經有上千件提案提出，其中包括新任州議員Ellen Troxclair針對奧斯汀基本所得的House Bill 553號提案。該案強調，不管現有法令為何，德州都不應該阻止全民平等獲得基本收入的權益。

Ellen Troxclair的對象正是奧斯汀市議會2022年5月剛通過的法案。該案以110萬元稅收，提供85戶或個人每個月1000元的基本收入，為期一年。第一批補助金已經發出，但顯然Ellen Troxclair並不認同。她說，每年發個1萬2000元，但卻不必做事，錢還是納稅人出的，這對那些每天為生計煩惱的人來說，真是情何以堪。

不過，州議會府槓上縣市議會已經不是新聞。即將卸任的德州議員Kathie Tovo就說，德州或其他各州都有州法推翻地方法的前例，但是Ellen Troxclair的提案特別令人擔憂，因為正需要這筆錢救急的德州家庭很可能頓失所依。

德州議會槓上奧斯汀議會已經在2021年發生過，當時的爭點在於警政預算與遊民安置。奧斯汀市2020年度預算減編警政經費1億5000萬元，但2021年的州法卻要處罰減少警政預算的縣市，因此奧斯汀2022年度的警政預算創下新高。

另外，奧斯汀市議會2019年廢止公共場所搭棚、躺坐的原法令，但之後德州州法禁止公共場所搭棚、躺坐，經過公民投票，奧斯汀才又禁止公共場所搭棚、躺坐。更早的2013年，兩個議會也為了塑膠袋禁令隔空交戰。

奧斯汀德州大學LBJ School of Public Affairs的學者Sherri Greenberg指出，州議會對決地方議會的情況全美比比皆是，如果奧斯汀市民覺得他們的權益受損，那就只能訴諸選票，選出能夠呈現奧斯汀意見的民意代表。

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