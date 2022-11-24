大專校聯會 感恩節協助發食物

校聯會會長何怡中（圖左）與公子嚴威合影。（校聯會提供）

為響應福遍縣家庭互助會 (Families Helping Families) 的感恩節食物發放活動，美南大專院校聯合會 (JCCAA，簡稱校聯會) 關懷推廣委員會號召義工們和海外青年文化大使 (FASCA) 的學生們，共30餘位加入總計約250位義工行列 ，於2022年11月19日(周六)，協助感恩節食物發放，提供物資給需要援助的家庭。

福遍縣家庭互助會主辦人 Quincy Collins ，於九年前創辦這個非營業組織，從每年幫助幾百個家庭，到去年擴大成 3000 個家庭。今年感恩節，仍循例募集食物物資給有困難需要幫助的家庭，每個家庭發給一星期早、中、晚三餐所需要的食物雜糧，加上感恩節盛餐所需要的火雞和食品，因應物價波動調整規模，共計服務 1500 個家庭。 校聯會今年是第二次參加此盛舉，響應捐款並提供人力支援，所以T-shirt 和網路宣傳上可見校聯會的徽章和 HEB 等贊助公司同列。

週六當日天候不佳，但校聯會和 FASCA 義工們仍風雨無阻地集結在福遍縣 Dulles 高中的停車場參加盛舉，從早上8點到中午12點不間歇地服務。經過幾個小時雨中的奮鬥，許多義工都全身淋濕了，但毫無怨言，堅持到底。

關懷推廣委員會的負責人徐小玲表示：助人為樂帶來的這份歡喜，讓過程中的挑戰辛勞更具意義。特別致謝前理事長范增璞、謝家鳳，前會長徐小玲以及廖良基、鄭玉珠夫婦慷慨解囊、捐款贊助，使今年感恩節食物發放的義舉得以實現。

活動當天，大專校聯會現任副理事長劉美玲、會長何怡中和公子嚴威、現任副會長戴珮青、邱佩冠、蔡宗霖，師範大學校友會會長張懷平，校聯會會員陳柏亮、鄭芳彥、潘憶文等成員到場襄助。尤其是邱佩冠、戴珮青兩位老師帶領著 FASCA 18 位學生和家長們來參加，讓義工團隊顯得特別年輕有活力。