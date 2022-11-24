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大專校聯會 感恩節協助發食物

【休士頓訊】
校聯會會長何怡中（圖左）與公子嚴威合影。（校聯會提供）
校聯會會長何怡中（圖左）與公子嚴威合影。（校聯會提供）

為響應福遍縣家庭互助會 (Families Helping Families) 的感恩節食物發放活動，美南大專院校聯合會 (JCCAA，簡稱校聯會) 關懷推廣委員會號召義工們和海外青年文化大使 (FASCA) 的學生們，共30餘位加入總計約250位義工行列 ，於2022年11月19日(周六)，協助感恩節食物發放，提供物資給需要援助的家庭。

福遍縣家庭互助會主辦人 Quincy Collins ，於九年前創辦這個非營業組織，從每年幫助幾百個家庭，到去年擴大成 3000 個家庭。今年感恩節，仍循例募集食物物資給有困難需要幫助的家庭，每個家庭發給一星期早、中、晚三餐所需要的食物雜糧，加上感恩節盛餐所需要的火雞和食品，因應物價波動調整規模，共計服務 1500 個家庭。 校聯會今年是第二次參加此盛舉，響應捐款並提供人力支援，所以T-shirt 和網路宣傳上可見校聯會的徽章和 HEB 等贊助公司同列。

週六當日天候不佳，但校聯會和 FASCA 義工們仍風雨無阻地集結在福遍縣 Dulles 高中的停車場參加盛舉，從早上8點到中午12點不間歇地服務。經過幾個小時雨中的奮鬥，許多義工都全身淋濕了，但毫無怨言，堅持到底。

關懷推廣委員會的負責人徐小玲表示：助人為樂帶來的這份歡喜，讓過程中的挑戰辛勞更具意義。特別致謝前理事長范增璞、謝家鳳，前會長徐小玲以及廖良基、鄭玉珠夫婦慷慨解囊、捐款贊助，使今年感恩節食物發放的義舉得以實現。

活動當天，大專校聯會現任副理事長劉美玲、會長何怡中和公子嚴威、現任副會長戴珮青、邱佩冠、蔡宗霖，師範大學校友會會長張懷平，校聯會會員陳柏亮、鄭芳彥、潘憶文等成員到場襄助。尤其是邱佩冠、戴珮青兩位老師帶領著 FASCA 18 位學生和家長們來參加，讓義工團隊顯得特別年輕有活力。

參與活動的多位熱心義工尚包括：貝英睿、貝英義、Elaine Byun、Katherine Su、Lauren Anselm、Evan Chang、Elena Chang、Yu Yi Wu、Emma Wang Chen、Aaron Byun、Evan Yang、Jacinta Huang、Lucia Chang、Lauren Shu、Ming Yu Chang、Isabelle Chang、Kaitlyn Lee、Austin Byun、Jaclyn Huang、Angela Wang。

校聯會和福遍郡家庭互助會團照：會長何怡中 (左一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左二...
校聯會和福遍郡家庭互助會團照：會長何怡中 (左一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左二)，家庭互助會負責人 Quincy Collins (左三)，第一副會長戴珮青 (左五)。（校聯會提供）
校聯會和FASCA義工團照：關懷推廣負責人徐小玲 (左一)，第二副會長蔡宗霖 (...
校聯會和FASCA義工團照：關懷推廣負責人徐小玲 (左一)，第二副會長蔡宗霖 (右二)。（校聯會提供）
校聯會義工團照：校聯會副理事長劉美玲 (左一)，第一副會長戴珮青 (左二)，師範...
校聯會義工團照：校聯會副理事長劉美玲 (左一)，第一副會長戴珮青 (左二)，師範大學校友會會長張懷平 (左三)。（校聯會提供）
FASCA義工學生和老師戴珮青 (右一) 合影。（校聯會提供）
FASCA義工學生和老師戴珮青 (右一) 合影。（校聯會提供）
校聯會義工團照：副會長邱佩冠 (左前一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左前三)，第一...
校聯會義工團照：副會長邱佩冠 (左前一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左前三)，第一副會長戴珮青 (右一)，會長何怡中 (右後三)，第二副會長蔡宗霖 (右後五)。 （校聯會提供）
校聯會和FASCA義工團照：副會長邱佩冠 (左前一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左...
校聯會和FASCA義工團照：副會長邱佩冠 (左前一)，關懷推廣負責人徐小玲 (左後一)，第一副會長戴珮青 (右前一)，會長何怡中 (右後二)，第二副會長蔡宗霖 (右後一)。（校聯會提供）
校聯會義工們在不佳天候下搬運物資給需要的家庭。（校聯會提供）
校聯會義工們在不佳天候下搬運物資給需要的家庭。（校聯會提供）

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