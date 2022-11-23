我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州沃爾瑪槍擊 槍手自轟亡 警：不超過10死 多人傷

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

休城西區副局長呂偉振 寒冬送暖

記者封昌明／休士頓報導
百利公寓業主王藝達（左四）特地準備了感謝牌感謝呂偉振（左三）等警官的貢獻。（記者封昌明／攝影）
百利公寓業主王藝達（左四）特地準備了感謝牌感謝呂偉振（左三）等警官的貢獻。（記者封昌明／攝影）

感恩節前夕休士頓警察局西區分局副局長呂偉振(Jonathan Lui)11月22日與亞裔警察協會(Asain American Peace Office Association)合作，率隊員一早就開始包裝感恩節應景食品，準備送往各地需要關注的低收入戶。

下午2時許，警員開車載滿食物的卡車開往9107 Bellaire Blvd的「百利公寓」，挨家挨戶敲門親手奉上裝有10磅火雞及玉米等配料的食物袋，並且附上一句敬祝「感恩節快樂」，讓住戶們感動不已。

百利公寓業主王藝達（Ada Wang）表示，該公寓在今年7月18日中午遭持槍歹徒行搶未遂，現場發生激烈槍戰，四名非裔蒙面歹徒棄車潛逃，警方在接獲報案後即展開積極調查。已於日前宣告破案，歹徒也被捕獲，她感謝呂偉振等警官的勇於任事，讓華人的生命財產獲得保障。

呂偉振說，案發時他就請負責辦案的偵查員Jharyde Nickerson積極調查，並且迅速掌握線索，很快就逮捕到一名嫌犯，緊接著就順藤摸瓜將一干人犯緝捕歸案。他自己是來自香港華人，深刻了解華人的需求，這次在感恩節前夕向社區的民眾獻上關懷，就是展現警方關心華人社區的發展，希望大家都能安居樂業。

呂偉振挨家挨戶敲門送上火雞，令住戶們又驚又喜。（記者封昌明／攝影）
呂偉振挨家挨戶敲門送上火雞，令住戶們又驚又喜。（記者封昌明／攝影）
前來領取火雞的民眾無不豎起大拇指，贊揚警方的善行。 （記者封昌明／攝影）
前來領取火雞的民眾無不豎起大拇指，贊揚警方的善行。 （記者封昌明／攝影）
答偉振警官開心為老人家獻上火雞等食材，祝福感恩節快樂。（記者封昌明／攝影）
答偉振警官開心為老人家獻上火雞等食材，祝福感恩節快樂。（記者封昌明／攝影）
呂振偉（中）親切地業主合影。（記者封昌明／攝影）
呂振偉（中）親切地業主合影。（記者封昌明／攝影）

華人 警察 低收入

上一則

添好運進駐 凱蒂新商圈人氣旺

下一則

聖誕老人仙境巴士 遭逆向車撞上燒毀

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
白人老師( 背對者)發表白人至上理念被偷拍。(808mafiaboss Instagram)

「我的種族超優」德州白人老師自視高 卻因此丟飯碗

2022-11-15 18:20
冰雕展有經典且充滿童趣的聖誕主題，包括冰雕滑梯，適合家庭參觀。(自冰雕展官網)

哈爾濱璀璨冰雕展馬州登場 200萬磅冰塊打造聖誕景觀

2022-11-19 02:13
北卡州大發生本學期第四次學生自殺事件。(記者王明心／攝影)

疑學業壓力大 北卡州大1學生自殺 本學期已4生了結生命

2022-11-16 12:35
普林斯頓大學終身教授史坎蘭因上課時用了被視為種族歧視的字眼遭批評，但校方認為史坎蘭應受到學校學術自由政策的保護。圖為學生走過該校校園。(Getty Images)

普林斯頓大學教授課堂說「黑鬼」非裔學生不滿、呼籲解雇

2022-11-18 15:15
13吋長腳刷新金氏世界紀錄的Tanya Herbert。（金氏世界紀錄提供）

休城女子13吋長腳 破金氏世界紀錄

2022-11-19 12:32

超人氣

更多 >
離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人

離婚後給光全部身家 吳奇隆不出惡言被網友讚真男人
奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決

奧州大麻農場驚傳命案 4華人遭行刑式槍決
洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年

洛縣華人地產經紀欺詐中國人投資逾2280萬 被判刑20年
大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還

大汪「瑞典皇室床墊」下落曝光 離婚周年日正式歸還
張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」

張蘭公開一整排語音訊息 控大S「早就想和韓國人結婚」