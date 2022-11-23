休城西區副局長呂偉振 寒冬送暖

百利公寓業主王藝達（左四）特地準備了感謝牌感謝呂偉振（左三）等警官的貢獻。（記者封昌明／攝影）

感恩節前夕休士頓警察 局西區分局副局長呂偉振(Jonathan Lui)11月22日與亞裔警察協會(Asain American Peace Office Association)合作，率隊員一早就開始包裝感恩節應景食品，準備送往各地需要關注的低收入 戶。

下午2時許，警員開車載滿食物的卡車開往9107 Bellaire Blvd的「百利公寓」，挨家挨戶敲門親手奉上裝有10磅火雞及玉米等配料的食物袋，並且附上一句敬祝「感恩節快樂」，讓住戶們感動不已。

百利公寓業主王藝達（Ada Wang）表示，該公寓在今年7月18日中午遭持槍歹徒行搶未遂，現場發生激烈槍戰，四名非裔蒙面歹徒棄車潛逃，警方在接獲報案後即展開積極調查。已於日前宣告破案，歹徒也被捕獲，她感謝呂偉振等警官的勇於任事，讓華人 的生命財產獲得保障。