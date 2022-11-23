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聖誕老人仙境巴士 遭逆向車撞上燒毀

編譯組／綜合報導
「聖誕老人仙境」的接駁車被逆向行駛休旅車撞上，被引發的火勢燒毀。(ABC13電視台)
「聖誕老人仙境」的接駁車被逆向行駛休旅車撞上，被引發的火勢燒毀。(ABC13電視台)

位於大學城(College Station)的「聖誕老人仙境」(Santa's Wonderland)，號稱是德州最大的聖誕遊樂景點(biggest Christmas attraction in Texas)，19日(周六)該遊樂園的接駁車被一輛逆向行駛的休旅車迎頭撞上，造成一死二重傷的慘劇，接駁車被引發的火災燒毀。

　聖誕老人仙境高層主管20日(周日)指出，周六那天該遊樂園的免費接駁車(free shuttle bus)從遊樂園開往Post Oak Mall購物中心接送遊客，在離購物中心不遠的6號公路上，被一輛逆向行駛的休旅車迎頭撞上。聖誕老人仙境離購物中心大約有10哩，每天有許多班接駁車在這兩個地點之間往返。

　由於車速相當快，車禍後兩輛車都起火燃燒，休旅車的駕駛人當場喪命，休旅車上的乘客身受重傷。接駁車司機希爾(Calvin Hill)被到場處理的警察救出，但他也身受重傷，接駁車上的兩名乘客則沒有受傷。目前還沒到聖誕老人仙境的旅遊旺季，因此接駁車上乘客不多，警方正在深入調查車禍的起因，審驗休旅車駕駛人是否醉酒駕車。

　每年從感恩節到元旦，是美國的「假日季節」(holiday season)，宴飲派對既多，喝酒又是應景大事，醉酒駕車的情況最頻繁。富比世(Forbes)11月18日刊出的報導指出，全美國醉酒駕駛人比例最高的州，德州排名第三，僅次於蒙他拿州(Montana)和懷俄明州(Wyoming)。

　另外，21歲以下駕駛人造成致命車禍(fatal crash)的比例，以德州高踞第一，而事實上德州法律規定不滿21歲的人不得飲酒，因此家長應該特別提醒未達飲酒年齡的孩子不要喝酒；成年人如果要飲酒，應該先安排好回家的方式，或者召請Uber或Lyft的共乘服務。

休旅 德州 車禍

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