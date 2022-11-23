添好運進駐 凱蒂新商圈人氣旺

凱蒂亞洲城匯聚亞洲美食。(凱蒂亞洲城網頁)

休士頓 紀事報報導，來自香港 的連鎖餐廳「添好運點心專門店」（Tim Ho Wan）11月7日在距離休士頓30哩的凱蒂（Katy）市新商圈凱蒂格蘭德（Katy Grand）開幕。這家重磅連鎖店進駐，不僅是德州第一家店，也鞏固凱蒂快速發展的亞洲城，成為休士頓地區中餐和其他亞洲美食 匯聚的地位。

凱蒂居民和遊客，無疑都熟悉位於Colonial Parkway旁的凱蒂亞洲城（Katy Asian Town）。該地區亞裔人口快速增長，2018年有了亞洲城，第一家韓國超市H Mart進駐。之後，由主廚Alex-Au Yeung創辦的馬來西亞美食Phat Eatery跟著開業。此外還有提供越南經典美食的Yummy Pho & Bo Ne和Com Tam Saigon，中式烤肉店Chung Wang BBQ，和專賣韓式刨冰的Sul Bing Su等。

幾個月後，在亞洲城下一個街區，凱帝格蘭德，進駐了以糕點和飲料聞名的台灣連鎖店85度C，旋轉壽司吧Kura，極受歡迎的中國連鎖火鍋店海底撈（Haidilao）、韓式飲料SomiSomi，甚至還有日本紀伊國書店（Kinokuniya）。

添好運的進駐，對凱蒂格蘭德背後的開發商NewQuest Properties來說是很大的收穫。如今的凱蒂格蘭德與凱蒂亞洲城，成了大都會地區最適合吃亞洲美食的好去處。

獲得世界上最便宜米其林餐廳稱號的添好運2009年開業，一開始在香港繁華的旺角區立足，目前在13個國家擁有60家餐廳。紐約、加州、拉斯維加斯和夏威夷也有分店。

該店由香港主廚麥桂培（Mak Kwai-Pui）和梁輝強（Leung Fai-Keung）創辦，以港點聞名，這是一種由餃子和其他小點，以清蒸、油炸製作的傳統中餐，通常與粵菜聯繫在一起，傳統的港點，在餐廳的手推車上提供。

添好運沒有手推車，但提供的點心非常棒，強調現點現蒸，可與休士頓知名的海洋宮（Ocean Palace）和金森（Kim Son）等老牌粵菜餐廳媲美。當地團隊由主廚李保羅（Paul Li）帶領，麥桂培親自至德州監督，參與開幕式。