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Bollo Woodfired Pizza獲評最佳披薩餐廳

編譯組／綜合報導
波洛木火披薩之所以特別出眾，是它從義大利進口精緻的「00」麵粉。(Bollo Woodfired Pizza臉書)
波洛木火披薩之所以特別出眾，是它從義大利進口精緻的「00」麵粉。(Bollo Woodfired Pizza臉書)

美食網站Gayot新公布的排行榜上，休士頓的Bollo Woodfired Pizza被評為2022年「美國最佳披薩餐廳」第一名，許多到過義大利的食客指出，這裡的披薩有真正的義國風情。

　德州人愛吃烤肉(barbecue)全球出名，受墨西哥飲食文化影響塔可(taco)也很受州民喜歡，辣味肉醬(chili)更是德州的官方州食(state food of Texas)。但是美食網站Gayot給州民又多一種選擇，休士頓的「波洛木火披薩」被評為2022年「美國最佳披薩餐廳」，許多光顧過的顧客說這裡的義大利餅好吃到不行。

　在評論中Gayot認為波洛木火披薩之所以特別出眾，第一是它採用野牛(bison)牛奶製作的莫扎里拉奶酪(mozzarella)，第二是它從義大利進口一種名字就做「00」的麵粉。00麵粉是磨得特別細的麵粉，在義大利這種麵粉是特別專用來做義大利麵(pasta)和披薩麵團(pizza dough)之用，在義大利吃過道地披薩的美國遊客，常常不瞭解為什麼在美國吃的披薩比不上，00麵粉是關鍵因素。

　Gayot推薦顧客一定要試試「波洛白披薩」(Bianco de Bollo)，這款披薩使用超級處女橄欖油(extra-virgin olive oil)、羅勒(basil)、番茄、莫扎里拉奶酪做鋪陳料(toppings)，不放像義大利辣香腸(pepperoni)之類的肉品。

　該網站還推薦「德克薩斯和牛肉披薩」(Texas Wagyu Beef pizza)、香煎海灣蝦(Gulf shrimp)、龍蝦餡義大利餛飩(lobster ravioli)，配瑪莉娜拉沾醬(marinara dipping sauce)的大蒜帕爾馬起司麵包(garlic parmesan bread)。許多顧客表示，這裡不但東西好吃，工作人員態度也極為親和，而且上菜很快，到這裡用餐真正是快樂的體驗。

休士頓的「波洛木火披薩」被評為2022年「美國最佳披薩餐廳」。(Bollo Wo...
休士頓的「波洛木火披薩」被評為2022年「美國最佳披薩餐廳」。(Bollo Woodfired Pizza臉書)

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