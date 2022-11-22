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追超速闖紅燈車 警車遭射成蜂窩

編譯組／綜合報導

休士頓市警局的兩名警員，17日(周四)凌晨企圖攔截一名魯莽駕駛人時，反被那名司機用類似AK-47衝鋒槍的武器掃射，警車被子彈射成蜂窩，幸好兩名警員都沒有受傷，歹徒被警察射傷後就擒。

　休士頓市警局副警長馬丁(Wyatt Martin)指出，17日凌晨接近1點鐘，兩名巡邏警員在290號公路接近賓格路(Bingle Road)的路段，看到一輛車既超速又闖紅燈，便開始閃燈企圖攔截，那輛車卻加速逃逸，駕駛人並且把一些東西扔出窗外。轉彎上賓格路以後，追逐一小段路程那輛車就失控撞上一棵樹，車身旋轉幾圈後終於停下，司機正面對著警車，看似他即將束手就擒、無路可逃。

　不料這時歹徒拿出一把衝鋒槍，從自己的擋風玻璃向警車前端一陣掃射，兩名警員屈身躲在被引擎蓋擋住的地方，警車的擋風玻璃和引擎蓋滿是彈孔。接著警察伺機拔出配槍還擊，歹徒的手臂和腿部中彈後槍戰才停止。那名34歲的男子被救護車送往醫院急救，沒有生命危險。市警局於凌晨1時多在官方推特網頁上放了幾張警車的照片，景象十分駭人。

　馬丁副警長指出，兩名在警車上的警員竟然都沒有被子彈打中，這簡直像奇蹟一樣，這兩名警員分別已在警局服務3年、4年。那名司機腳踝上戴有GPS監控器，代表他是已經有案在身被執法單位監控的人，警方將會對他提出「對警察進行意圖一級謀殺」(attempted capital murder of a police officer)的重罪名，但警方還沒有公布他的身分。

警察 休士頓 推特

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