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萊斯大學中國文學教授錢南秀 11月23日追思會

【休士頓訊】

執教美國休士頓萊斯大學(Rice University)29載的中國文學教授錢南秀於11月16日逝世，走完她一生勤勉治學、誨人不倦、融貫中西文學研究，竭誠推展國際學術交流的不凡風範。

1947 年出生於六朝古都的錢南秀，1981年獲得南京大學「 中國文學史」碩士，後留校執教數年，於八0年代後期負笈美國耶魯大學東亞學系，九四年獲博士學位，其博士論文「世說新語及其仿作研究」在2001 年由夏威夷大學出版社發行問世，萊斯大學前東亞研究中心主任司馬富教授評述：南秀中英文寫作行文優雅，她這本有關中國古代五世紀的著作、別具創意，而這本書的論述，日後常被同行研究者引用，也替錢南秀在西方漢學界打響名號。

除此之外，錢南秀對其他中國古今文學的作品的論述也相當廣泛，例如一世紀的列女傳、廿世紀的台灣小說以及美國現代漢學界的性別研究，在時間上前後縱貫兩千年。錢南秀晚近的一本著作「晚清中國的政治、詩學與性別: 薛紹徽及其戊戌詩史」在2015年由史坦福大學出版。 綜合言之，她的學術研究包括:中國古典文學（魏晉南北朝文學）、比較文學、女性與性別、中國文化在東亞漢文化圈諸領域的影響等。

自1993 年到 2022年，錢南秀在萊斯大學教授中國文學，據聞萊斯大學將于明春為錢教授舉辦一場追悼會，並籌設紀念獎學金。

錢南秀家人決 定於11月23日(周三)，下午2 至4時.為她舉辦追思會，因場地空間有限，有意者可以ZOOM 的方式一同追思。

https://us02web.zoom.us/j/81537804692?pwd=ZmR1WHBjRjJTdjZvL3BINGNNcmtOUT09

Meeting ID: 815 3780 4692

Passcode: 123456

耶魯大學 夏威夷 休士頓

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