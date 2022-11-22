區塊鏈高峰會 籠罩FTX破產陰影

德州區塊鏈高峰會日前在奧斯汀舉行，但FTX破產的陰雲籠罩著會場。(Texas Blockchain Summit)

德州 區塊鏈高峰會(Texas Blockchain Summit)日前在奧斯汀德州大學校園內舉行，雖然與會者宣稱仍將繼續努力把德州變成加密貨幣 中樞，但加密貨幣交易所FTX突然宣布破產 的消息仍如不散的陰雲籠罩著會場。

德州區塊鏈高峰會11月17日與18日在校園內的AT&T Hotel and Conference Center舉行，德州區塊鏈委員會(Texas Blockchain Council)的總裁布拉徹(Lee Bratcher)在致開幕詞的時候，馬上就對FTX的消息加以說明，他指出，FTX的營運失敗、甚至可能有詐欺的操作方式，給加密貨幣(cryptocurrency)的發展造成重創，這是無庸置疑的挫敗，但業者應該捲起袖子，更加努力的工作，才能讓加密貨幣市場繼續成長壯大。

這項原來應該相當熱烈的盛會早就已經籌辦，FTX在11月11日宣告破產時，已購票的與會者只能硬著頭皮前來參加，因為得不到退費。大會開始時，數百名德州州議員、挖礦業界人士和加密貨幣投資人在會場中參加討論，多數人仍然堅稱對德州的加密貨幣前景看好，但FTX的噩耗仍陰魂不散，佔據在與會人的心中，讓人說話的聲音大不起來。

根據德州論壇報的報導，華裔加拿大籍企業家趙長鵬(Changpeng Zhao)11月6日在推特上宣布，他的公司將把FTX的本土加密貨幣(native token)變現，這個消息帶動許多人跟著變現，而FTX沒有足夠的資金應付，危機於焉出現。趙長鵬是加密貨幣交易所「幣安」(Binance)的創始人，幣安與FTX是生意上的對手。

11月8日那天危機似乎出現轉機，趙長鵬宣布與FTX達成非約束性協議，他有意收購FTX。但趙長鵬在審查過FTX的帳簿後，於11月9日宣布放棄收購案，造成FTX必須宣告破產。FTX的執行長班克曼弗里德(Sam Bankman-Fried)在11月11日辭職，根據彭博新聞社(Bloomberg News)的資訊，他原來擁有的本土加密貨幣有160億美元之多，但FTX的崩盤讓他一夕之間傾家蕩產。

班克曼弗里德是民主黨的大金主，在德州政壇也出錢操作，譬如11月上旬的選舉中，他捐了100萬元給德州州長民主黨候選人歐洛克(Beto O'rourke)。