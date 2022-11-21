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防偽造濫發 德州改良臨時車牌 下月9日開始發放

編譯組／綜合報導
德州的新式防偽臨時車牌。（德州車輛管理局提供）
德州的新式防偽臨時車牌。（德州車輛管理局提供）

德州發出、竄流全美的不法紙質車牌，車商可能不再那麼方便濫用了。德州車輛管理局推出防偽設計的加強版車牌。

本周稍早，德州大草原城（Grand Prairie）員警Brandon Tsai因查緝偽造臨時車牌意外身亡，再度讓偽冒臨時車牌問題浮上檯面。不過，德州車輛管理局（Texas DMV）17日終於宣布，將在12月9日開始發放新式臨時車牌，新增多項防偽措施後，除能避免車牌偽冒，也應可避免憾事再度發生。

德州原先的臨時車牌非常容易偽造，成為全美罪犯的最佳良伴，駕駛的贓車配上假的德州車牌，讓警方傷透腦筋。不過在德州議會2021年度會期完成立法後，德州車管局終於開始改良臨時車牌設計，新增的多項防偽設計，應能避免不肖車商濫發偽冒車牌。

德州車管局2022年4月剛剛換了新的局長，並承諾會儘快推出新式臨時車牌。車管局執行局長Daniel Avitia在17日的記者會上表示，在執法機關的協助下，新款車牌的安全與設計都有大幅改進，包括：

・底面的德州州旗浮水印。

・明顯標示出牌照失效日、年份與車款，以及製發的經銷商。

・車牌種類的明確標示。

・容易辨識的字體與字號。

・執法人員才能判讀的主動與被動安全設計。

・附加只能由德州車管局系統編製的資料與文字，且與警方資料庫連線。

德州 車管局 DMV

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