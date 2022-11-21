番茄湯中的藍莓 奧斯汀藍潮外流

自由派人士聚集的奧斯汀被喻為「番茄湯裡的那顆藍莓」。(Austin臉書)

奧斯汀原本是自由派人士在德州 的一方樂土，但如今德州掌政者激烈偏右的政策導向，讓自由派的人慎重考慮遷出，從今年11月選舉的嚴重分歧來判斷，這個藍潮外流的趨勢才剛剛開始。

德州前州長培瑞(Rick Perry)曾說過：奧斯汀好比是「一鍋番茄湯裡的那顆藍莓」(the blueberry in the tomato soup)，在德州整體偏紅的保守氣候中，奧斯汀許多年來卻能夠獨自保持藍風，因此成為高科技、高知識人士樂於從別州遷居的地方，是前進派(progressive)的綠洲，既享受到德州較低廉的房價，又享受到東北部與西岸的自由風氣。

約翰斯特汀(John Stettin)看上奧斯汀的好處，五年前從達拉斯搬到奧斯汀，但他指出，2020年3月新冠疫情大爆發，艾伯特州長卻不准地方政府強制執行像戴口罩之類的防疫措施，對斯特汀而言州長的作風是反科學的；2021年2月中旬的大寒流，供電系統崩潰，幾百萬戶停電，至少數百人凍死。

但至今供電系統仍然沒有提升，他認為這是官商勾結、不顧人民死活的作風。接著州長又主導無照攜槍法和禁止墮胎法，於是斯特汀決定遷居，最後選擇搬到東岸的麻省波士頓(Boston)，他表示，他以後再和人爭論時，至少他知道對方不會到車上拿出AR-15衝鋒槍把他射成蜂窩。

最近斯特汀的朋友在一家酒吧給他辦「告別派對」，但是氣氛卻十分冷清，畢竟告別不是歡樂的場合。斯特汀的好友傑夫表示，自己也在考慮遷居，如今最要好的朋友搬走，他對奧斯汀又少了一個戀棧的理由。傑夫認為氣候變遷在未來十年中會加劇許多，德州的天氣本來就暴烈，將來會天災頻仍，因此他要趁早搬家。

布莉簡金斯(Bri Jenkins)是非洲裔的同性戀女子，過去六年來她在奧斯汀許多個非營利機構工作，但兩件大事改變了她對德州的觀點：2019年在艾爾帕索，一名極右派槍手濫殺了23人，從那時起她就不再去觀看遊行 ；今年2月，州長宣布讓孩子接受變性醫療的家長會被執法單位以虐待兒童調查，她認為LGBTQ人士未來在德州將會被「合法歧視 」。

簡金斯決定搬回童年的老家，也就是康乃狄克州坎登市(Camden)。她表示，當年住在坎登的時候，鄰居、同事、商家幾乎全是白人，她常常幾個星期都碰不到一個非裔，那對她來說是坎登最不好的地方，但與其在德州被政策歧視，還不如回到崇尚自由、不干涉別人的東岸。