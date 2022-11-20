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經濟放緩 德州銷售稅漲幅降

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，經濟放緩出現，德州高銷售稅增長回落。

根據德州主計長，11月與去年同期相比，所有稅務實體的月度銷售稅分配額增長7.1%，不到前12個月17.5%的平均銷售稅增長的一半。

其中，連續17個月增長強勁的普萊諾（Plano），銷售稅收入與前一年同期相比，下降2%。

11月分給個城市銷售稅，主要反映9月分收入。德州徵收稅收後，依據適當比例返還個城市、縣、運輸系統和特殊稅務單位。

上述數字，意味著9月分該州大部分地區銷售稅增長放緩。

普萊諾資深預算經理斯瑞德（Casey Srader）說，「人們正縮減開支，有很多關於經濟衰退的討論，讓民眾更加謹慎。」

對德州大多數城市來說，9月銷售額實際上並未下降，只是增長速度放緩。

主計長報告稱，2022年前11個月，德州所有城市銷售稅收益平均增長14.1%，但僅在11月，銷售稅平均增長5.9%，甚至跟不上通膨。

Comerica銀行首席經濟學家亞當斯（William Adams）說，儘管北德州經濟表現優於全美，但也無法避免受到全美趨勢影響。

亞當斯說，利率大幅增長，電力和汽油價格上漲，許多中低收入家庭不堪負荷，即使高收入者，在股票和債券市場暴跌後資產也縮水。在此情況下，銷售稅收入反應的支出放緩，並不令人驚訝。

該地區最大的娛樂區阿靈頓（Arlington），銷售稅收入一直大幅增長。城市經理耶佛頓（Trey Yelverton）表示，線下活動需求旺盛。

自1月至11月，該市銷售稅分配額增長24%，但僅11月，增長幅度僅比一年前高1.5%。

他說，該市政尋找其他收入來源，增加支出計畫。

儘管如此，經濟仍有強勁指標，特別是勞動力市場和消費者支出。10月分美國零售銷售預測高於預期，表明消費者持續消費。

德州 亞當斯 低收入

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