休士頓植物園和自然中心 免費休閒好選擇

休士頓植物園與自然中心，是民眾觀賞稀有動植物、探索大自然好去處。（Getty Images）

休士頓 紀事報報導，休閒假日，想找一個免費的休閒活動，休士頓植物園 與自然中心（Houston Arboretum & Nature Center）是個好選擇，民眾可在那健行、看看野生動物、探索自然中心展覽，也可參與課程等相關活動。

植物園成立於1967年，佔地155畝，距離休士頓市中心僅數哩，比鄰紀念公園，是德州最早的兒童自然教育 中心之一，也是當地熱門景點。

第一次世界大戰期間，休士頓植物園和自然中心所在地為陸軍訓練區，戰後該物業改為公園，以紀念陣亡將士。

在生態學家Robert A. Vines推動下，公園部分空間被用於自然保護區。隨後幾十年間進行建設、擴建與翻新，如今植物園擁有許多課程，民眾可在那散步觀鳥、欣賞著羊群在保護區內吃草等。

植物園內長達五哩的自然小徑，蜿蜒穿過各種環境，包括原生草原、濕地、林地和河岸棲息地等，這些小徑可互相連接。

園內有六個教育站，提供當地植物和野生動物資訊，另有八個池塘和濕地區，可觀賞野生動物。

若想探索自然中心，可參觀教育展與各類實作活動，遊客可從植物園不同棲息地，探索植物與動物類型。也可讓孩子們在地下大草原上爬行，探索稀有草原、探索濕地生物等。

此外還有專家開設包括夜間植物園等適合孩子的節目等。眾多的課程則包括自然攝影、繪畫和歌曲創作、蠟燭製作等。

植物園全年都有各式活動，包括每月的捐血、季節性植物銷售、南瓜裝飾等。

植物園地址4501 Woodway Drive, Houston, TX 77024。網站https://houstonarboretum.org/。