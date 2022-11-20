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前丹頓縣消防局長 涉挪公款被起訴

編譯組／綜合報導
聯邦調查局日17日至丹頓消防局調查。（NBC 5）
聯邦調查局日17日至丹頓消防局調查。（NBC 5）

達拉斯晨報報導，前丹頓縣（Denton）消防局長，63歲霍亨柏格（Troy "Mac" Hohenberger）因多項聯邦指控被起訴，包括將近50萬元消防隊員退休金用於夏威夷賭場、餐館和家族企業個人開支等。

大陪審團日前對他提出13項指控，包括三項與使用聯邦資金計畫有關盜竊與賄絡、五項盜竊或挪用公款，一項員工福利計畫與五項虛假陳述。

根據起訴書，「霍亨柏格出於自己的需要和目的，竊取、使用、挪用提取或轉換資金。」

幾週前辭去局長的他，17日在DFW國際機場被捕。根據新聞稿，丹頓縣緊急服務一區（Emergency Services District 1）表示收到聯邦調查局通知，目前並不會公布任何訊息。

霍亨柏格18日首次出庭時，對這些罪名均表不認罪，後被釋放。若罪名成立，他將以最嚴重罪名面臨長達十年聯邦監禁。

根據起訴書，2018年2月至2021年5月，他向個人信用卡支付近80筆款項，總額超過49萬元。

德州東區美國檢察長辦公室稱，這些款項使用消防單位營運帳戶資金，該帳戶以醫療保險報銷方式獲得聯邦資金。

據悉，霍亨柏格在多家賭場使用約35萬元預借現金外，超過50萬元，用於夏威夷一家由親戚經營的企業開支。

他還將資金用於地價稅、餐廳、旅行、零售購買、醫療和牙科等個人費用。

起訴書表示，自2018年1月至2021年12月，他還沒有存入超過69萬元消防員退休金，這些款項從他們工資中撥款，他也未替幾名新任消防員開設退休帳戶。

目前律師Roberson正對霍亨柏格和該部門提起集體訴訟，指控他們「未能即時向至少46名員工的401(k)帳戶存入資金。」

退休金 夏威夷 醫療保險

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