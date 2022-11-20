德州人語／另類右翼 是共和黨最大挑戰

德州人語

最近的一次期中選舉雖然結果還未完全落定，但目前看起來共和黨 人期待的「紅潮」（red wave）並未出現。

選前馬斯克 （Elon Musk）在推特上向他的1億1400萬追蹤者發了推文呼籲選民投給共和黨。這其實並不令人意外，他的此次呼籲以及早先從加州遷往德州的行為，都得到許多華人 群體的盛讚。對於馬斯克本人以及他的許多簇擁者，常被認為是另類右派（Alternative right, 簡稱”alt-right”）。但如果認為另類右翼只是較為熟悉網絡的一群法西斯，那就太小窺這群不同於傳統共和黨人的群體了。另類右翼支持者不僅佔據了相當廣的一段政治光譜，恐怕對美國政治的影響將會越來越大。

雖然出現更早，但至少在現在看來，另類右翼如同是川普留下的「政治遺產」。尤其在川普任期的更迭期，極右思想相關的暴力事件層出不窮，最為記憶猶新的是2017年維吉尼亞州夏洛茨維爾(Charlottesville)的流血事件，以及2021年國會山遭衝擊事件。

不過多數時候他們的活動主要通過線上。最近的一次則是在馬斯克接下推特後，幾個機構發現，該社群平台針對少數族群的蔑詞數量大增。研究發現，馬斯克收購推特12小時內，針對非裔的蔑詞暴增約500%。收購推特後一周內，針對非裔的蔑詞是今年平均的三倍，針對跨性別者的蔑詞增加53%，針對男同性戀者的蔑詞增加39%，針對猶太、西語裔的蔑詞也有所增加。

雖然該團體看似鬆散，匯集了民族主義者、種族主義者、白人至上主義以及川普的忠實粉絲等群體，但在近年的不斷進化中，他們逐漸發展出較為明確的政治立場。他們推崇尼采和海德格爾，雖然這兩位哲人在歷史上就曾被納粹用來借殼上市過。

對於華人移民群體來說，大部分選民對於政治的理解大約止步於美國的左派和右派之爭，對於「另類右派」這類新名字還不夠瞭解，卻易被其吸引，自然也會成為另類右派的團結對象，尤其許多華人對左翼的政治正確主張感到十分厭倦。而另類右派則自稱是對左翼的「過度敏感」的撥亂反正，他們認為左派的細分身分空洞且已產業化，並指責左翼的「玻璃心」和「聖母婊」，這深得許多華人的心。

然而事實上，另類右派使用了許多左翼先鋒派的鬥爭策略，包括他們的挑釁文化，認為反叛、刻意背離主流價值，以及「唱反調」，已經變成了目的本身；包括將重點放在全力攻擊所謂的左翼文化霸權上；也包括，當他們抨擊左派總是自稱受害者的同時，大多時間也鼓吹自己的群體遭到左派的壓迫和滲透，作為白人的利益遭到有色人種的侵佔等等。此外更是包括，模仿左派團結女性、性少數群體和有色人種的策略，煽動白人男性，或任何在左派團體中不被涵蓋的群體，這當然包括了很大一部分認為自己遭到平權運動帶來的反向歧視的華人。

這些當然並不是問題，但正如川普的執政對於共和黨整體而言不見得都是好事一樣，事實上另類右派的興起，讓共和黨和保守主義曾經堅守的一些基本價值，正在面臨危機和挑戰。

簡單來說，傳統的保守派即便有不同流派，但基本認同「保守主義」，並尊重自由、民主甚至平等的核心價值，無非是對其排序有所爭議。但另類右翼的alternative一詞，就透露出其意在另起爐灶，徹底取代現今的右派。例如另類右派從來不會提起美國保守主義之父拉塞爾柯克的理論，反到是頻頻主張「白人民族主義」。對於華人而言，始終無法改變的是自己的族裔身分，如何在美國政治的湍流中尋找到有利自己的一方，並非易事。