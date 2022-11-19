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農場改種藏紅花 每磅9000元前途佳

【拉伯克訊】

位於拉伯克南邊約25哩的塔霍卡(Tahoka)，一個家庭農場在疫情期間改種藏紅花(saffron crocus，中文又稱番紅花)，德州西部乾旱的天氣很適合這種最昂貴的香料植物，但這是非常需要密集人工的作業。

　2020年新冠疫情大爆發以後，卡爾麥當諾(Karl McDonald)在網路上搜尋時，發現藏紅花香料的價格每磅至少是9000元，而且藏紅花原生的歐亞的乾旱地區，譬如伊朗、希臘與土耳其，氣候和德州西部極為類似。麥當諾一家人反正無處可去休閒，他便從荷蘭的供應商訂購了2萬個球莖(bulbs)，在那年勞工節期間種進土裡，一家人同心協力的為這個目標，每天過著忙碌又充實的生活，家人之間的感情更加密切。

　由於這種纖弱的花卉需要很細心的照料，卡爾還雇用幾位親友來他的「梅拉基草甸」(Meraki Meadows)工作。球莖種下以後，成長兩年會開始開花，採集花朵、擷取柱頭(stigma)的工作是要手工來做的，因此極耗人力。每朵藏紅花裡有三個柱頭，要有幾萬朵花才能擷取出一磅的晾乾柱頭，這就是這種香料極為昂貴的主要原因。

　在中醫的草藥書籍中，藏紅花有保肝、護心、清血、強腎、安神等的功效，中藥店裡通常有這款草藥出售，豪奢的飲食中有時會加入這種香料。由於藏紅花價格極高，因此德州讀者如果有心在種植、採收核處理藏紅花方面發展，現在應該是很好的時機。

　目前這座農場上有十個人工作，第一次用手工種植時，2萬個球莖耗了三個星期才全部種完，接著眾人把曳引機改裝，現在機器一次可以種下好幾個球莖，2萬個球莖只要42小時就可以全部種下。梅拉基草甸目前是德州唯一的商業藏紅花種植場，但他們已經看出很有前途，會繼續擴大栽植的範圍，他們希望成為全美國最大的藏紅花供應商。

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