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艾伯特擬動武 對抗非法移民

編譯組／綜合報導
非法移民越過邊界的檔案照。（路透）
非法移民越過邊界的檔案照。（路透）

德州州長艾伯特16日去函總統拜登，強調在聯邦的錯誤邊境政策下，已經導致全球100多國的200萬移民湧入美國南部各州。另外，在15日的記者會上，艾伯特還宣布將會援引美國憲法與德州州憲的入侵條款（invasion clause），以國民兵與德州警力對抗非法移民，甚至不惜動用巡邏艇（gunboat）防守美國邊境。

艾伯特在給拜登的信中強調，面對非法移民問題，聯邦政府是有意地不作為，才會引發災難性後果。他強調，「在您治下，美國正遭逢歷史上數量最多的非法移民潮，過去一年來有來自全球100多國的200萬移民試圖進入美國」，更嚴重的是「您的失敗邊境政策甚至引發聯合國的關切，稱美墨邊境是全球最危險的國界」。

另外，艾伯特還要求拜登，「必須恢復遭到取消的邊境措施，或是制定出新的法規，以期兌現您的憲法責任，即執行聯邦移民法規並保護美國免於侵犯」。他還說，因為拜登過去兩年的不作為，迫使德州別無選擇，只能升高州級防衛措施，「正因為您的開放邊境政策，才會誘發非法移民的空前危機，致使德州不得不援引憲法權限保衛自己的家園」。

15日的記者會上，艾伯特已經表態，援引美國憲法與德州州憲的入侵條款，以對抗持續且具壓倒性的非法移民潮。艾伯特的措施包括動用國民兵與德州公安廳（DPS）巡守邊境，防止非法移民進入美國。同時，執法人員得以逮捕移民，並將其送出邊界。另外，艾伯特還宣布會動用巡邏艇防衛南部邊界，並將墨西哥販毒組織視為外國恐怖團體。

非法移民 美墨邊境 德州

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