越棉寮僑胞挺台 經文處餐宴感謝

羅復文(前右)頒發僑務榮譽職聘書給周滿洪(前左)。（記者封昌明／攝影）

感恩節將近，為感謝休士頓 地區越棉寮僑胞對中華民國 台灣政府的支持與貢獻，駐休士頓台北經文處處長羅復文宴請德州越棉寮華裔 聯誼會暨天后廟及德州潮州會館本頭公廟會長與理監事，經文處副處長王韋龍、政治組副組長韋天翔、僑教中心主任王盈蓉及副主任黃依莉陪同出席。越棉寮華裔聯誼會會長翁作華及理事長周滿洪、潮州會館會長馬克通及榮譽會長劉義安，以及僑務委員劉秀美夫婦皆出席。

羅復文首先感謝越棉寮華裔聯誼會暨天后廟及潮州會館本頭公廟所有成員參加今年的國慶酒會，以及休士頓僑界雙十國慶籌備會舉辦的國慶晚宴，尤其是潮州會館在國慶晚宴上的舞獅表演，精彩演出讓觀眾拍手叫好，除了為111年雙十國慶畫下圓滿句點外，同時也向主流社會展現中華文化。他也謝謝越棉寮團體長久以來堅定支持中華民國，共同為自由、民主與人權努力。

感恩餐會合照。（記者封昌明／攝影）

翁作華及周滿洪分別表示自1975年興建天后廟時就獲僑委會贈與琉璃瓦，並常為越棉寮僑社津津樂道，甚為感謝，近年為滿足信徒參拜需要，決定進行天后廟擴建工程，以永續服務亞裔移民，期盼能持續獲得贊助以完成擴建。馬克通則說，潮州會館與中華民國政府駐外單位長期友好，其醒獅團近年均參與雙十國慶活動，未來如有需要定當竭盡所能。

餐會後，羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發僑務諮詢委員聘書給周滿洪，感謝其對僑務及台灣政府的貢獻，並期許繼續秉持服務熱誠，共同為僑社及國家服務。