投票機紙張不夠… 哈里斯縣選務不彰 檢察長展開調查

哈里斯縣檢察長奧格宣布將對選務爭議展開調查。（取自www.kim-ogg.com網站）

2022年底的期中選舉已經過去一周，但是哈里斯(Harris)縣的計票工作仍未完成。包括德州 州長艾伯特在內的共和黨 人已然按耐不住，要求檢方調查或提出告訴，哈里斯縣檢察長奧格（Kim Ogg）16日表示，基於訴請事項的理由充分，因此檢方將會同德州警方展開調查，並將調查結果提交哈里斯縣法庭的大陪審團。

不過另一方面，哈里斯縣的選務官塔圖（Clifford Tatum）15日在縣委會會議中指出，計票工作還在進行，而且相關問題不只發生在共和黨選民眾多的地區，民主黨選民聚集區也有，言下之意誰勝誰敗還不得而知。

州長艾伯特14日率先發難，稱哈里斯縣的選務工作問題重重，選民都對混亂局面與開票延誤感到無比挫折，更別提票箱鑰匙遺失，投票 機紙張不夠，投票所人員不足等問題，因此他將要求州務卿、州檢察長與德州州警展開調查，釐清哈里斯縣在2022年選舉過程中是否確有不當之處。哈里斯縣的民主黨人則稱共和黨的舉動是政治圖謀。

在艾伯特表態之後，哈里斯縣的共和黨人也宣布對選務官塔圖與縣府提告，20頁的訴狀中指出，該縣選舉過程中的多項異常似乎是刻意所為，特別是部分投票所的投票機竟然紙張不夠，導致選民無法投票。另外，共和黨人的聯名控告也可能引發後續效應，鼓勵以些微差距落敗的候選人提告，聲請再度投票。

KHOU電視台的選舉法規分析師Cris Feldman指出，因為德州州級官員不喜歡哈里斯縣縣級官員，未來類似的訴訟恐怕只會更多。他說，正因為法律允許選務督察，因此德州得以介入哈里斯縣選務，加上兩造本來就意見不和，發生爭執是必然的。

回到哈里斯縣檢察長奧格的部分，她的聲明表示，公正自由的選舉是民主的基石，因此當檢方接到足夠具體的指控時，就該調查選舉過程中的異常。此外，檢方也要求德州州警協助偵辦，最後結果會提交大陪審團。奧格並強調，檢方的作法與2020年選舉發生爭議時並無二致，當時有三名民主黨員與兩名共和黨員遭到調查，檢方的調查不會偏袒特定黨派，身為民選官員，她的責任就是依據證據、遵守法令。

不過，選務官塔圖也有話說。他在哈里斯縣縣委會中強調，該縣的選務機器確實有許多應該汰換了，通訊等系統也該翻修，但是他個人相信選務人員已經盡力了。他說，他們確實發現有問題，稍後會對縣委會做完整報告，但是他希望縣委都能體諒，開票過程仍在進行當中，同時投票機發生問題的，不只是共和黨支持者多的區域，Sunnyside與Baker Ripley這些支持民主黨的地方一樣也有。