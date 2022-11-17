我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

密利：解放軍訓練不足 犯台將是戰略錯誤 如同普亭侵烏

休士頓西南區管委會舉行3項月會

【休士頓訊】

休士頓西南區管理委員會於本月中旬前舉行了公共安全、環境與設計、經濟與商業等三個委員會的月會，並將於下旬舉行董事會月會。值此歲末年終即將展開的時段，不論是本年度最後幾週的預定工作，以及明年度的新計劃及相關預算，管委會都積極討論及規劃，以使本年度順利銜接至明年度更豐富多元的發展計劃。

在公共安全本月月會中，重點之一是中國城副委員會將於12月9日上午11時至下午2時舉行的「禁止侵入」告示牌的登記與發放，以及同時段「Boba Tea with a Cop」的業者、居民和警察茶敍活動。因有負責維護西南區管委會範圍的三個警局、休士頓市警局等警務人員參加，業者及民眾到時不只可以登記及領取對治安及社區秩序至關重要的「禁止侵入」告示牌，更可就切身的各種治安議題，與警方人員面對面討論。

管委會主席李雄表示，此活動將原規劃時間日期做了更動，就是希望更好地配合警方與社區各界的時間，以達到最佳效果。到時也將有範圍內商家、公職人員辦公室、社區社團組織共同參與，希望社區大眾把握機會踴躍參與。

其他要點包括治安委員會主席Peter Acquaro提議在每年March on Crime 活動中，向殉職警方人員致敬；以及12月，警方為弱勢家庭小朋友舉行的Toy Drive 慈善活動；另外Jonathan Lui 警官負責舞獅團的訓練及義務演出，尋求管委會的支持等。幾項議題都將於月底董事會中議決。

環境與設計委員會月會中，由委員會主席Stephan Le Jr. 主持，所討論的重點包括各項社區養護工程後續及更新；安裝照像監視器在社區範圍經常被非法傾倒垃圾的地點，以對犯者留下證據紀錄等。之前經過討論及決議的壁畫計劃，也在議決預算、地點後，根據規劃進度進行。

經濟及商業委員會月會中，關於明年度的規劃重點之一，包括主席李雄及所有董事會成員都很重視的公關及宣傳計劃。委員會主席David Peters 及副主席Harry Shani提出的重點是整個計劃的主要視界如何？執行官Josh Hawes表示這部分的確要準備宏大計劃，但必須逐步進行。他表示在他經驗中，曾經有其它管委會花三年時間建立系統。另外各方經費、資源、做法等要項都需整合。

會中並就社區內義務工作的華埠亞洲餐廳指南系統規劃者Luis Chen 的補助要求加以討論，與會董事都肯定他的工作成果，將在查詢網頁資料所有權相關法律規定後，繼續議決對Luis Chen 的補助及合作模式。另外12月的經費要求，多以警方及不同社區組織的耶誕慈善有關，包括Toy Drive ，Blue Santa 等，都將於下旬董事會議中議決。

預算 休士頓 警察

上一則

控新州警跟蹤騷擾 非裔家庭提告

下一則

費城華埠旁擬蓋76人球場 爭取居民支持

延伸閱讀

矽谷近期流感及呼吸道病毒橫行 民眾仍要勤洗手戴口罩

矽谷近期流感及呼吸道病毒橫行 民眾仍要勤洗手戴口罩
家族榮耀…82歲謝錦康任輔警50年 獲表彰

家族榮耀…82歲謝錦康任輔警50年 獲表彰
防疫鬆綁亂象頻傳…石家莊安定民心 恢復免費檢測

防疫鬆綁亂象頻傳…石家莊安定民心 恢復免費檢測
爭議多時 Lehigh水泥廠將永久關閉

爭議多時 Lehigh水泥廠將永久關閉
維大槍擊案後出言威脅 31歲男子被捕

維大槍擊案後出言威脅 31歲男子被捕
紐約客談╱大麻店無照開業 引社區反感

紐約客談╱大麻店無照開業 引社區反感

熱門新聞

休士頓男子在行進中大卡車頂上跳舞自拍，枉送一命。(谷歌街景圖)

德州男在行進貨櫃車上跳舞自拍 不料成為人生最後影片

2022-11-15 12:38
丁邦容教授在她工作的癌症中心前留影。(記者王明心／攝影)

獲選美國國家科學院院士 丁邦容歸功團隊

2022-11-09 02:10
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州女子為了圓謊 殺人奪胎被判死刑

2022-11-10 22:11
40歲的方碧蓮上月遭男友殺害。(家人提供)

芝城華婦方碧蓮遭謀殺 喪葬費無著待援助

2022-11-11 12:12
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

哄騙分居孕妻喝水 德州律師被錄下竟在水中加料

2022-11-10 18:53
德州民主黨將選舉失敗歸咎於使共和黨受益的大量黑錢。（美聯社）

德州選舉失利 民主黨人歸咎共和黨黑錢

2022-11-13 13:43

超人氣

更多 >
習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多

習近平罕見展現惱怒 為會談內容外洩指責杜魯多
預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人

預測衰退…貝佐斯籲先別買汽車、電視 亞馬遜將裁萬人
年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助

年底假期來臨前 這8種方法可向政府申請補助
南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺

南加亞裔男在社交App認識女子 跑到哥倫比亞約會遭劫殺
灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝

灣區資深媒體人王慶偉 採訪時猝逝