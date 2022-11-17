休士頓西南區管委會舉行3項月會

休士頓 西南區管理委員會於本月中旬前舉行了公共安全、環境與設計、經濟與商業等三個委員會的月會，並將於下旬舉行董事會月會。值此歲末年終即將展開的時段，不論是本年度最後幾週的預定工作，以及明年度的新計劃及相關預算 ，管委會都積極討論及規劃，以使本年度順利銜接至明年度更豐富多元的發展計劃。

在公共安全本月月會中，重點之一是中國城副委員會將於12月9日上午11時至下午2時舉行的「禁止侵入」告示牌的登記與發放，以及同時段「Boba Tea with a Cop」的業者、居民和警察 茶敍活動。因有負責維護西南區管委會範圍的三個警局、休士頓市警局等警務人員參加，業者及民眾到時不只可以登記及領取對治安及社區秩序至關重要的「禁止侵入」告示牌，更可就切身的各種治安議題，與警方人員面對面討論。

管委會主席李雄表示，此活動將原規劃時間日期做了更動，就是希望更好地配合警方與社區各界的時間，以達到最佳效果。到時也將有範圍內商家、公職人員辦公室、社區社團組織共同參與，希望社區大眾把握機會踴躍參與。

其他要點包括治安委員會主席Peter Acquaro提議在每年March on Crime 活動中，向殉職警方人員致敬；以及12月，警方為弱勢家庭小朋友舉行的Toy Drive 慈善活動；另外Jonathan Lui 警官負責舞獅團的訓練及義務演出，尋求管委會的支持等。幾項議題都將於月底董事會中議決。

環境與設計委員會月會中，由委員會主席Stephan Le Jr. 主持，所討論的重點包括各項社區養護工程後續及更新；安裝照像監視器在社區範圍經常被非法傾倒垃圾的地點，以對犯者留下證據紀錄等。之前經過討論及決議的壁畫計劃，也在議決預算、地點後，根據規劃進度進行。

經濟及商業委員會月會中，關於明年度的規劃重點之一，包括主席李雄及所有董事會成員都很重視的公關及宣傳計劃。委員會主席David Peters 及副主席Harry Shani提出的重點是整個計劃的主要視界如何？執行官Josh Hawes表示這部分的確要準備宏大計劃，但必須逐步進行。他表示在他經驗中，曾經有其它管委會花三年時間建立系統。另外各方經費、資源、做法等要項都需整合。

會中並就社區內義務工作的華埠亞洲餐廳指南系統規劃者Luis Chen 的補助要求加以討論，與會董事都肯定他的工作成果，將在查詢網頁資料所有權相關法律規定後，繼續議決對Luis Chen 的補助及合作模式。另外12月的經費要求，多以警方及不同社區組織的耶誕慈善有關，包括Toy Drive ，Blue Santa 等，都將於下旬董事會議中議決。