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IKEA自駕卡車德州送貨 引貨運協會不滿

編譯組／綜合報導
達拉斯IKEA分店採用自駕貨車，引發貨運協會反彈。（美聯社）
達拉斯IKEA分店採用自駕貨車，引發貨運協會反彈。（美聯社）

總部設在加州的自駕卡車公司Kodiak Robotics上周宣布，他們已經與宜家家居（IKEA）在8月8日展開於德州境內的自駕貨運服務。但是消息一出卻引發大休士頓貨運協會（Greater Houston Trucking Association）強烈反彈，除了質疑自駕18輪大貨車的安全度，還認為此舉將影響150家企業會員與個人會員的權益。

Kodiak Robotics事實上早在2019年就已經開始以自駕貨車，負責休士頓與達拉斯間的貨運，不過車上都還會有一名駕駛，以免自駕系統出狀況時無法及時應對。除在德州的達拉斯、奧斯汀、聖安東尼奧等地運輸，Kodiak Robotics的業務還包括亞特蘭大、奧克拉荷馬市與佛州的兩個城市。

自8月8日起，Kodiak Robotics與德州IKEA合作，是由自駕18輪大貨車將貨由哈里斯縣貝敦（Baytown）的IKEA 分銷中心（Distribution Center）運到達拉斯外圍弗里斯科（Frisco）的分店。Kodiak Robotics強調，自駕科技的進步能夠改善人類駕駛的工作條件與生活品質。但是大休士頓貨運協會顯然不認同，他們強調自1980年代開始，貨運駕駛的薪水就越來越少，這才是導致沒人想開貨車的元凶，「與其把大筆錢拿去研發自駕科技，不如用來增加司機薪水」。

不過，Kodiak Robotics還是堅持，IKEA完全瞭解他們對道路安全的貢獻，也相信他們能夠幫助改善長途貨運司機的工作環境，「只要我們同心協力，駕駛的工作條件就能改善，也能使貨運體系更能持續發展」，人力可以用在更為有效的短程運輸上。不過，密西根大學與卡耐基梅隆大學在3月發表的研究卻指出，94%的駕駛，其生計都可能受到越來越好的自駕技術所威脅，並且失去150哩以上的長途貨運，無法以短程貨運的收入彌補。

大休士頓貨運協會對自駕安全的質疑並非毫無根據，Kodiak Robotics的一輛貨車在8月間就在達拉斯附近的I-45公路上發生追撞事故，不過Kodiak Robotics還是強調，事故無人受傷、財損輕微，不影響公司2019年就開始在公路行駛所累積的安全記錄。

自駕 休士頓 德州

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