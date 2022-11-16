詐騙猖獗 網銀設專區教戰

Chime自己的反詐騙說明。（取自Chime網站）

類似Chime這樣的網路銀行近年來大為盛行，許多人因為它們app的便利性與低手續費而放棄傳統銀行，不過網路銀行的缺點之一是，詐騙集團 更容易得手，德州 一名女子Sonya Houston就在一不留意間被騙走了1395元。

Chime Financial雖然是一家合法銀行，但是德州優良商業局（Better Business Bureau）迄今也已收到超過7000件的申訴案，絕大多數都與詐騙有關。

其中之一的Sonya Houston就是個例子，她聽說只要在Chime開戶，不用辦信用卡也能提高信用評等，但是某天她卻接到自稱為「Adam」的男子來電，說她的Chime帳戶被發現與詐騙有關，因此要求她依照指示開啟帳戶，並核對裡面的金額。

就在Sonya Houston登入的當下，裡頭的1395元就被提領一空。她向記者出示提款紀錄時說，「就這樣一筆筆的領走欸，而且收款電子信箱，我連聽都沒聽過」。

Chime雖然合法，也受到聯邦存款保險（FDIC）保障，但是它們沒有任何實體分行，也不提供貸款 或共用帳戶。對於詐騙案，Chime表示它們非常重視，也對此展開了調查，並且基於調查結果個別通知當事人，但是礙於個資保護，它們不能透露細節。不過可以確定的是，Sonya Houston不會收到Chime的賠償。

因為假借Chime名義的詐騙如此猖獗，Chime的網站還特別設立了反詐騙專區，告訴用戶常見的詐騙手法，另外也強調Chime絕對不會主動發簡訊、打電話或發電郵給客戶，更不會要求客戶提供社安碼（SSN）或帳號。