歹徒偷超市 將警察刺成重傷

超市竊賊主動要求召警，卻刺傷前去處理的警員。 (Bastrop County Sheriff's Office臉書)

奧斯汀南部一間Ｈ-E-B超市，一名涉嫌偷竊商品的40歲男子主動要求店員叫警察 ，警察前來調查時與竊嫌發生爭論，竊嫌拔出刀子把警員刺成重傷。

奧斯汀市警局指出，12日(周六)上午一名男子進入位於2308 E. Riverside Drive 的Ｈ-E-B超市，店員發現這名中年男子不斷從貨架上拿東西放進口袋中，遂前往跟那名男子交涉，要求竊嫌把商品全部房回貨架上。店員沒有觸碰竊嫌的權力，兩人僵持不下，最後竊嫌要求店員叫警察來處理，店員遂打911電話報案。

前來處理的是巴斯措普縣警局(Bastrop County Sheriff's Office)的警員，他與竊嫌對話一陣後，竊嫌突然拔出刀子向警員一陣猛刺，其中一刀刺在警員的頸部，前來支援的奧斯汀市警局警員將嫌犯逮捕，並召請救護車把受傷警員送醫。那名警員在動過手術 後情況轉穩，正在康復之中。

奧斯汀市警局指出，嫌犯被捕後坦承刺傷警員，他被控「對維安人員意圖進行一級謀殺」(attempted capital murder of a peace officer)的重罪名，保釋金被法官訂為10萬元，他目前被關押在查維斯縣拘留所(Travis County Jail)。

另外，中德州 范奧米市警局(Von Ormy Police Department)的一名警員下班時間到牛仔舞廳(Cowboys Dancehall)擔任警衛賺外快，14日(周一)凌晨1時30分左右，一對男女在舞廳裡鬧事，警衛把兩人護送到他們的皮卡旁，請他們開車離去。這時那名頗有醉像的男子踩油門，把那名休班警察卡在皮卡和另一部車之間夾傷，接著他開車逃跑，但在不遠處撞車被警察逮捕，受傷警員被送醫急救後已無大礙。