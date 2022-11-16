德州人語／習武統台灣 機會在2024？

中共 20大，以習近平 完勝告終。不僅當眾「敲打」制衡力量，將老領導胡錦濤架走；更是打破「七上八下」、「總書記任期不超過兩屆」等潛規則，使中國成為習家軍一言堂。黨內再無有效反對力量，讓武統台灣成為習一句話的事；而對他來說，最好機會或許就在2024。

古有匈奴冒頓單于，為要求手下絕對服從；要求他響箭所到之處，部下必須跟著射擊，否則人頭落地。冒頓通過首先射愛馬、其次愛妻，最後射父親的方式，甄選出只執行他一人命令，絕不多想的團隊。

今有習近平動態清零考察官員。完全忽略經濟、民生，只知執行命令的李強，雖然在上海鬧得滿城風雨，一度以為仕途將受影響，但中共20大卻獲破格提拔，成為一人之下萬人之上的中共二號人物。而不願執行封城，強調救經濟的李克強等人，最終落得個「高風亮節」被退休的下場。

經過此番洗牌，正如日本「產經新聞」台北支局長矢板明夫，在臉書分析台海局勢所述。「中共打不打台灣，將取決於習近平一個人的心情。」而雖然武力進攻台灣，很可能得不償失，出現如普亭進攻烏克蘭一樣的重大誤判；但在黨內缺乏不同聲音的情況下，就會像動態清零，官員只會不計後果的執行，而不敢給出個人意見。

對習近平來說，想要達到如毛澤東一樣的高度，就需要統一台灣。從他的新班子納入深諳台灣事務官員、讓兩岸統一與實現「中華民族偉大復興」掛鉤及將「反對與遏制台獨」列入黨章等種種跡象表明，統一台灣不再是打或不打，而只是時間問題。

從目前情形看，2024年就是習完成統一台灣「偉業」的最好時機之一。中國改變台海現狀的最大障礙美國，現在經歷40年來最嚴重通膨；許多專家、學者預計，2023年難免會出現經濟衰退。較好的情況，2024年經濟開始恢復；但正如蔣介石所說「攘外必先安內」，彼時的美國內部事務尚未處理妥當，哪來太多熱情處理台灣問題。或許就像美國現在支援烏克蘭一樣，只提供資金與武器而不派兵，完全仰賴當地軍民浴血奮戰。甚至不排除如俄烏開戰之初，「建議澤倫斯基離開，組建流亡政府。」的打算，建議並幫助中華民國 總統流亡，進行長期的海外抗戰。

2024年，也恰逢美國與中華民國的大選年。從美國角度看，面臨政權交替不宜大動刀兵；而從台灣角度，目前自稱「務實台獨工作者」的賴清德聲勢不低，倘若民進黨再度問鼎總統府，將加重習對兩岸漸行漸遠的擔憂，進而加速武統迫切感。

而反觀中國大陸，2024年是習大權獨攬的第三任期的第二年，圍繞在一片「偉大、光榮、正確」之聲當中，很可能失去對時局的客觀判斷。正如當年一尊毛澤東，敢在新中國成立百廢待興之際，堵上國運抗美援朝。屆時的習近平，很可能再想與美國掰一掰手腕。