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聖安東尼奧動物園 亞洲象62歲辭世

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧動物園亞洲象Lucky(幸運)高壽辭世。(San Antonio Zoo臉書)
聖安東尼奧動物園亞洲象Lucky(幸運)高壽辭世。(San Antonio Zoo臉書)

聖安東尼奧動物園高壽的亞洲象Lucky(幸運)，1日(周二)以62歲耆壽辭世，讓照顧她的工作人員和她的粉絲十分心疼，但大家會永遠記得她溫良可親的性情和龐大的身影。

　聖安東尼奧動物園(San Antonio Zoo)2日(周三)在官方臉書上宣布，醫療團隊在詳細商討後，決定在周三下午給「幸運」執行安樂死注射，好讓Lucky不用再受病痛折磨。園方並沒有公布Lucky的病情，但以Lucky的年齡來說，她已遠遠超出了亞洲象的平均壽命。

　根據動物園與水族館協會(Association of Zoos and Aquariums)的統計數字，被人類豢養的亞洲象，平均壽命是47.5歲，Lucky去世之前，她是美國最高齡的大象之一。Lucky是兩歲時來到聖安東尼奧動物園，那是1962年，她的個性溫和，喜歡跟人類接觸，她會給對她友善的人表達感激的情緒，許多聖安東尼奧動物園協會的會友經常來探望她。

　Lucky所住的園區，還有另一頭母象妮蔻(Nicole)，這個稱為「富庶水域」(Bahati Waters)的園區裡原來還有一隻叫「凱倫」(Karen)的母象，她們是相處很和睦的「室友」，因為她們都是年紀較長的，園方稱她們是「黃金女郎」(the Golden Girls)。

　如今Lucky去世，Nicole將會被送到另一區去與別的大象同住，她們的舊址將被改建成「薩凡納」(the Savannah)，這是非洲景觀區，將來會有長頸鹿(giraffes)、斑馬(zebras)、鴕鳥(ostriches)以及其他的非洲動物自由行動。大象會暫時不公開展出，但在聖安東尼奧動物園的拓展計劃中，將來會有一個更大的大象園區。

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