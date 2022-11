馬拉松石油公司 花30億買新油田

馬拉松石油公司以30億元收購新油田,擴大事業版圖。((Marathon Oil Corp.臉書)

總部設在休士頓的馬拉松石油 公司(Marathon Oil Corp.,股票代號MRO)宣布,以30億元收購軍旗天然資源公司(Ensign Natural Resources)位於伊戈福德(Eagle Ford)的石油與天然氣 田,能源業專家指出這是私人能源公司讓股票上市公司併購新風潮的最大案例之一。

這是今年第四季規模超過10億元(billion)能源併購案的第二例,10月份響尾蛇能源公司(Diamondback Energy)以16億元收購火鳥能源公司(FireBird Energy),響尾蛇和火鳥都是位於德州西部米德蘭盆地(Midland Basin)的公司。

馬拉松石油公司是能源鑽探(exploration)與生產(production)的大公司,產品包括石油與天然氣。這次收購的伊戈福德能源田有13萬英畝之大,分布於活橡縣(Live Oak county)、畢縣(Bee County)、卡恩斯縣(Karnes County)和德衛特縣(Dewitt County)。馬拉松在伊戈福德已有16萬英畝的能源田,而且這兩塊地是比鄰的,現在的土地面積達到29萬英畝,馬拉松預期今年年底之前可以完成收購程序。

馬拉松的執行長提爾曼(Lee Tillman)指出,這件併購案讓公司在伊戈福德可以繼續鑽鑿油井與天然氣井至少15年,每天可出產的石油與天然氣加起來,相當於6萬7000桶原油,新能源田在2023年可以給公司貢獻15%的現金流動量(cash flow),從短期和長期的觀點,對馬拉松都有很大的益處。

位於奧斯汀的恩弗勒斯能源情報研究中心(Enverus Intelligence Research),是專注於石油與天然氣市場的機構,該機構的主任狄特瑪(Andrew Dittmar)指出,從這宗大交易可以看出私人能源公司出讓給公開上市公司的趨勢仍在延續,許多買家願意在未開發的能源田上出巨資,讓賣家欣然同意脫手,由於伊戈福德是美國最分散的油頁岩大蘊藏點(most fragmented of the major U.S. shale plays),預期這個地區的收購案還會有很多。