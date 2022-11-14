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美南國建會 劉志忠接任會長

記者封昌明／休士頓報導
美駐休士頓台北經文處處長羅復文(右一）、僑教中心主任王盈蓉（左一）見證新任會長劉志忠（左二）由原會長方宏泰（右二）手中接下象徵會長信物的國建會夾克。（記者封昌明／攝影）
美駐休士頓台北經文處處長羅復文(右一）、僑教中心主任王盈蓉（左一）見證新任會長劉志忠（左二）由原會長方宏泰（右二）手中接下象徵會長信物的國建會夾克。（記者封昌明／攝影）

美南國建會2022年會長交接典禮於11月13日舉行，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任王盈蓉等都到場見證新任會長劉志忠由原會長方宏泰手中接下，象徵會長信物的國建會夾克，場面莊嚴隆重。

羅復文在致詞時表示，感謝國建會多年來對中華民國政府支持，並期許新的年度開始，未來國建會能夠配合政府的僑青計畫，引進更多的年輕人才入列，在政府推動外交工作時，能起到相輔相成的作用，讓國建會老中青三代共同努力打造未來。

王盈蓉也強調僑委會政策就是積極培育僑青，讓年輕的一代能出來服務僑社，目前台灣的留學生有斷層現象，所以也們想積極延攬海外台灣移民的第二代做傳承的工作，僑務會也有「良師益友計畫」，希望能打開年輕人的國際視野。

即將卸任會長的方宏泰致贈紀念品給他任內協助他的所有義工，並舉出任內舉辦的「多元化高峰會」及「科技會」等兩個大型活動都非常成功，吸引了約300餘人與會，讓國建會的國際能見度更上一層樓。

新任會長劉志忠公佈新的理事會名單如後：準會長蔡米惠、副會長江慶華、秘書長陳妍婷、財務長黃宜容、理事錢懋曾、周禧、陳天生、林國強、林欣慧、王國治、鍾宜秀、李怡德、陳皇序、丁偉論。監事朱辛為、閻寶印、陳津源。

劉志忠呼應羅復文的僑青計畫表示，未來將積招募年輕的第二代移民入會，未來他將追隨前會長的腳步，辦好各項大型活動，他也計畫明年組團返台參觀科學園，並拜會台灣大學，尋求合作的機會。

與會人員大合照。（記者封昌明／攝影）
與會人員大合照。（記者封昌明／攝影）

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