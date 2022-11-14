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休城僑界 共慶孫中山156歲誕辰

【休士頓訊】
羅復文(右五) 、甘幼蘋(右四)與各僑團代表參加追思獻花致敬儀式合影。（記者封昌明／攝影）
羅復文(右五) 、甘幼蘋(右四)與各僑團代表參加追思獻花致敬儀式合影。（記者封昌明／攝影）

休士頓中山學術研究學會11月12日於僑教中心國父銅像前，舉行紀念國父孫中山156歲誕辰紀念暨中華文化復興節獻花致敬儀式。活動由中山學術研究學會常委甘幼蘋主持，駐休士頓台北經文處處長羅復文出席致詞，僑教中心中心副主任黃依莉陪同出席，僑務委員劉秀美、僑務諮詢委員王敦正、休士頓中華公所共同主席李迎霞等僑領與僑團負責人亦到場共襄盛舉。

羅復文（左前）與美南地區僑領及僑團負責人向國父銅像獻花致敬。（記者封昌明／攝影）
羅復文（左前）與美南地區僑領及僑團負責人向國父銅像獻花致敬。（記者封昌明／攝影）

甘幼蘋首先感謝大家蒞臨追思獻花致敬儀式，並認為一年一度的獻花致敬儀式意義重大，緬懷中華民國創建人國父孫中山先生不僅能凝聚僑社的力量，更能教育華裔後代，在緬懷孫中山過去對國家和社會的貢獻時，也盼繼續推行孫中山先生「民有、民治、民享」的建國理念並傳承下去。

羅復文致詞感謝僑界長期支持中華民國台灣。（記者封昌明／攝影）
羅復文致詞感謝僑界長期支持中華民國台灣。（記者封昌明／攝影）

羅處長復文致詞表示，美國政府實施社會福利政策，發放補助救濟低收入戶家庭，讓他們得以過上安穩的生活，進而提供他們學習求職的機會，讓社會邁向自由富足，此正與100多前國父孫中山先生的均富理念不謀而合，更可見其影響之深遠，也感謝美南地區僑界長久以來堅定支持中華民國台灣，共同為自由、民主與人權努力。

致詞後進行獻花致敬儀式，由各僑團代表依序出列向國父銅像獻花及三鞠躬禮，獻花活動結束後，大家合唱「國歌」、「國父紀念歌」及「古月照今塵」等歌曲。緬懷紀念儀式在秋末冬初凜冽的旭陽下順利圓滿完成，整個過程簡單隆重，氣氛莊嚴。

與會者合唱國父紀念歌。（記者封昌明／攝影）
與會者合唱國父紀念歌。（記者封昌明／攝影）

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