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水中加料 律師被控誘騙妻墮胎

編譯組／綜合報導
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）
律師Mason Herring知法犯法，被控誘騙妻子墮胎。（取自Herring Law Firm網站）

休士頓居民Mason Herring是律師事務所Herring Law Firm的創辦人，但他卻在明知德州已經禁止誘騙墮胎後，試圖引導妻子服用墮胎藥物，近日遭到哈里斯縣檢方起訴，罪名包括脅迫引誘墮胎與攻擊懷孕人士。Mason Herring的委任律師強調，法庭會還他一個清白，在那之前他們不會表示任何意見，Mason Herring已經以3萬元交保，下次出庭排在12月2日。

負責家庭暴力的承辦檢察官Anthony Osso表示，Mason Herring與妻子在2022年初分居，但似乎仍在商談復合，但在妻子2月告知他懷孕後，Mason Herring便改變態度，因為婚姻諮商與通訊紀錄都顯示Mason Herring並不樂見懷孕一事。

檢方表示，Mason Herring之後就經常要妻子多喝水，第一次被妻子懷疑是在3月17日上午，他帶了早餐到妻子家，然後還拿了一杯水給妻子喝，雖然妻子覺得水有點混濁，但在Mason Herring半哄半騙下，妻子還是喝了下去。結果妻子不久之後就非常不適，並且就醫，但是醫生也查不出原因。

只是這之後，妻子就在家中裝了監視器，並不再喝Mason Herring給她的任何水，不過妻子都將水偷偷藏起來當成證物。水最後交給檢方化驗，並驗出可能導致流產的米索前列醇（Misoprostol）。另外，監視器也拍到，Mason Herring在4月26日先在妻子家中的廚房將粉末混入飲水中，然後再把水給妻子喝。

妻子報警之後，Mason Herring被捕，並依脅迫引誘墮胎與攻擊懷孕人士遭到起訴。ABC指出，Mason Herring是哈里斯縣第一個因為勸誘墮胎遭到起訴的人，如果依反墮胎法處理，刑期為2至10年，併科罰金1萬元。檢警仍不清楚Mason Herring如何取得處方藥的，不過胎兒最後雖然早產但已恢復健康。

墮胎 德州 休士頓

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