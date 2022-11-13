想在福和市買屋 年薪要8.7萬

都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場買方負擔明顯增加。(美聯社)

達拉斯晨報報導，僅管達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）等一些地區房價 持續兩位數上漲，但快速上升的貸款 利率，已開始對全美各地住房負擔能力造成打擊。

根據全國房地產 經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）最新報告，支付20%頭期款，其餘貸款的買家購買達拉斯-福和市典型房屋，如今年薪需達到8萬7000元。目前該地區家庭收入中位數為7萬5975元。

根據NAR數據，上季度北德州獨立屋房價中位數為39萬100元，比去年同期上漲13%。

在全國範圍內，支付20%頭期款，購買全美房價中位數，39萬8500元的獨立屋，所需的年收入中位數上升至8萬8000元，比疫情震撼房地產市場前的購屋者所需收入高出近4萬元。

上個季度，典型的美國獨立屋住宅，支付20%頭期款的買家，每月房貸為1840元，同比增長50%。

當本金和利息支付超過家庭收入的25%時，NAR認為買家恐無法負擔貸款。首購族在第三季度，將可能將38%的收入用於支付貸款。

NAR所追蹤，幾乎所有都會區的獨立屋房價均上漲。全國房價中位數上漲8.6%至39萬8500元，但只有46%的市場，如同達拉斯-福和市一般出現兩位數價格上漲，低於第二季度的80%。

NAR首席經濟學家袁勞倫斯（Lawrence Yun，譯音）表示，低得多的購買能力減緩房價增長，此趨勢將持續至貸款利率停止上升。

在德州四個主要都會區中，聖安東尼奧房價漲幅最大，房屋中位數達34萬2700元，同比增長13.9%。

由於供應市場仍緊張，加上人口增長，該地區房地產市場並未像全美其他地區那樣迅速下降。

至於全美房價最貴地區仍為西海岸。聖荷西房價中位數接近170萬元。