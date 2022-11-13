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德州勞工 提交逾9萬起新冠索賠金

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，新冠疫情停止了德州20年以來勞工賠償（workers’ compensation）申請下降的趨勢。

自疫情開始至今年8月初，保險公司向德州保險部門所屬的德州勞工賠償部門報告，有超過9萬起新冠肺炎相關索賠和459起與疫情相關的死亡申請，80%的死亡理賠申請為男性。

根據最新數據，約35%的新冠肺炎疫情有關的索賠申請，相關單位共支付1億2160萬元，另外65%的人並未收到任何有關醫療、收入、死亡或埋葬等相關賠償或補助等福利。

在德州，自疫情開始以來，已出現800萬起病例，9萬1000多人死亡。

相關病例索賠數量最多的月份，是2022年1月、2020年7月、2020年12月、2021年1月與2021年8月。這些日期與德州疫情峰值相對應。

包括休士頓在內的哈里斯縣（Harris County），在全州索賠比例最高，1萬6073起理賠案件，約占全州總數的19%，塔蘭特縣（Tarrant）為8%，達拉斯為7%。

某些工作比其他工作更危險。超過一半死亡理賠案件，涉及急救人員和懲教人員。

此外，超過700件申請與疫苗反應有關。大多數是出現在2021年1月，意即疫苗問世後不久。

該州稱，疫情初期，勞工賠償利益相關者和監管機構，擔心過多的索賠對保險公司會出現重大影響，但報告稱，雖然有許多新冠肺炎疫情索賠案，但並未對財政造成重大影響。

疫情 德州 保險

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