培瑞涉酒駕肇逃 市議員職位難保

聖安東尼奧市議員培瑞涉嫌醉酒駕車造成車禍。（聖安東尼奧市網頁）

聖安東尼奧第十區(District 10)市議員培瑞(Clayton Perry)涉嫌醉酒駕車造成車禍 ，事發以後開車逃回家又企圖推諉，市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)8日(周二)發表書面聲明，指出如果警察 的事件報告內容屬實，培瑞應該辭職。

這件肇禍逃逸(hit-and-run)事件發生在6日(周日)晚間，但到了8日才被KSAT電視台的報導曝光，造成社區輿論大譁，許多人認為這樣的官員，豈能容他繼續尸位素餐？培瑞在輿論壓力下，9日(周三)被迫發布聲明：「我周日涉入一宗車禍，但因為我明顯的頭部撞傷，不記得那件車禍，次日我到布魯克陸軍醫院(Brooke Army Medical Center)，療傷之後住院觀察，前後有一天半不在家。」

這段聲明有推諉卸責的嫌疑，似乎把別人當成傻瓜。根據媒體找到的警察事件報告內容，6日晚間培瑞開車時撞到另一輛車，他沒有下車處理事件，反而把他的黑色Jeep Wrangler休旅 車開跑，一位目擊者跟蹤他的車，然後打電話報警，奉派的警員來到他的住所時，在他家後院的地上發現他躺在那裡，而且身上明顯發出酒味。

由於培瑞避不見面，市長奈倫伯格8日發文，認為如果警察報告所述為真，培瑞就應該辭職下台。培瑞推諉卸責的發文被許多社區人士痛批，目前執法單位對這件疑似肇禍逃逸的事件深入調查，如果他確實是闖禍之後想逃跑躲罪，可能會被檢察單位提控。