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為了圓懷孕的謊 德州女殺人奪胎…判死

編譯組／綜合報導
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）
犯下殺人奪胎的Taylor Rene Parker。（鮑伊縣法院照片／ABC）

德州鮑伊縣（Bowie）女子帕克（Taylor Rene Parker）2020年間宣稱懷孕，並將在10月9日舉行性別揭曉派對，但事實上她並未懷孕，但為了圓謊，帕克竟然找上當時懷胎已經34周的Reagan Michelle Simmons，劃開她的肚子並奪取胎兒，偽裝成自己意外早產。遭到揭發後，帕克因為謀殺兩人被判死刑，成為德州待處決的第七名女囚。

鮑伊縣法庭陪審團10月間認定帕克，除了殺害Reagan Michelle Simmons，還因為故意導致胎兒早夭，因此兩項殺人罪成立，不過判刑的決定直到11月9日才做成。雖然辯護律師主張，被告精神失常該判終身監禁，但是陪審團還是決定採取更嚴苛的死刑。

法院審理紀錄顯示，帕克當年告訴男友與其他友人已經懷孕，並訂在10月9日揭曉性別，但她當天卻到了新波士頓（New Boston），剖開Reagan Michelle Simmons的肚子，還奪走裡面的胎兒。警方在接獲報案後展開路檢，被攔下的帕克將胎兒置於雙腿間，偽稱自己早產，但送醫後卻被醫護人員發現，這孩子並不是她生的，帕克這才承認與其母發生肢體衝突，並劫持了腹中胎兒。

Reagan Michelle Simmons的母親與姊姊得知判決後都很激動，姊姊Emily Simmons甚至表示，帕克造成的傷痛糾纏她們太久了，甚至連回想妹妹時都會伴隨著帕克的陰影。

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