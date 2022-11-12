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馬刺隊心理諮詢師 控球星普里莫「露鳥」

編譯組／綜合報導

聖安東尼奧馬刺隊(Spurs)的運動心理學家喜萊莉考森(Hillary Cauthen)，10日(周四)公開露面指控19歲球星普里莫(Josh Primo)屢次向她露鳥，貝爾縣警局在11日(周五)確認該局正在對這個犯罪事件進行調查。

喜萊莉考森原本是馬刺隊聘請的運動心理諮商師，她10日在兩名律師陪同下舉行記者會，公開說明普里莫在一對一的私下心理諮詢中，至少九次向她曝露性器官的細節，而她向球隊投訴以後，球隊沒有採取任何措施。她的律師同時宣布，已向普里莫和馬刺隊提出民事賠償訴訟，理由是「重大疏失」(gross negligence)和「蓄意造成情緒傷害」(intentional infliction of emotional distress)。

巴茲比(Tony Buzbee)是喜萊莉考森所聘請的律師之一，他指出貝爾縣地區檢察官辦公室(Bexar County District Attorney's Office)已經與受害人和她的律師團聯繫，執法單位將會對普里莫提出刑事控罪。猥褻曝露(Indecent exposure)屬於B級輕罪(Class B misdemeanor)，每項罪名最高可判2000元罰金和180天的監禁。

普里莫聘請洛杉磯名律師布里格斯二世(William J. Briggs II)替他辯護，布里格斯指稱喜萊莉考森的控訴是來自「捏造」(fabrication)或「幻想」(fantasy)。

普里莫露鳥事件的消息是在10月下旬爆發的，球隊隨即宣布跟他分手，但當時雙方都沒有說明分手的原因。接著媒體得到報導，指出普里莫有向女性露鳥的積習，但一直到10日喜萊莉考森公開指控，才得到第一個第一手的陳述。

普里莫在2021年8月加入馬刺隊，喜萊莉考森在9月份與馬刺簽約成為心理諮詢師，她指出普里莫第一次向她露鳥是在去年12月，接著不但繼續發生，而且情節越來越荒唐偏激。

喜萊莉 馬刺 洛杉磯

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