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期中選舉太慘？川普臭臉彩排小女兒婚禮 女婿尷尬陪笑

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

艾伯特連任州長 總統夢恐難圓

編譯組／綜合報導
州長艾伯特順利贏得連任，但進軍白宮的路卻多崎嶇。(Greg Abbott臉書)
州長艾伯特順利贏得連任，但進軍白宮的路卻多崎嶇。(Greg Abbott臉書)

州長艾伯特(Greg Abbott)順利贏得連任，但今年期中選舉的鋒頭全被佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)搶光，代表艾伯特2024年進軍白宮的路仍多崎嶇，他的極右偏激政策並沒有被溫和派共和黨員(moderate Republicans)或獨立選民(Independents)接受。

川普10月下旬一個周六到德州基督聖體市給共和黨候選人造勢時，艾伯特並沒有出席，雖然艾伯特說他人會在外州募款，但事實是兩人都有意在2024年出馬競選總統，在黨內初選中可能會成為敵手。那天出席川普造勢會的民眾，多半是川普的鐵粉，他們堅決表示如果黨內有人與川普成為對手，他們會誓死與那些人為敵，包括艾伯特、德桑提斯在內。

奧克拉荷馬州淘沙市(Tulsa)的非裔居民安湯威廉斯(Antoine Williams)從2015年開始追隨川普，只要是離家不算太遠的川普造勢會，他一定會租一個攤位販售川普和MAGA的紀念品，這次在德州的這場他也沒有缺席。那些死忠的川粉給他貢獻了許多錢，他看不出其他任何人會有川普那樣的吸引力，因此他希望川普盡早宣布2024年參選。

那時政壇觀察家大致都預測11月的選舉中會出現大紅潮，接著川普會打鐵趁熱宣告參選，孰知8日的選舉中只出現了小紅漣漪，得到川普背書的候選人大多數落選，包括今年6月才在特別選舉中成為國會眾議員的麥菈弗羅雷斯(Mayra Flores)，她被民主黨的文森提岡薩雷茲(Vincente Gonzalez)打敗，這個選區是在美墨邊界的格蘭德河谷地區。

艾伯特雖然輕易勝出，但是比起佛州州長的風光不免遜色許多，44歲的德桑提斯8日晚間上台做凱旋演說時，他的妻子穿著一襲金黃色晚禮服，宛若大明星走紅地毯，與德桑提斯彷彿是人人稱羨的一對玉女金童。

川普 德桑提斯 佛州

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