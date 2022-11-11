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恆豐銀行董座吳文龍 捐東海大學20萬

記者封昌明／休士頓報導
吳文龍（中）慨捐20萬美元給東海大學當校務基金，由董事長吳清邁（左）、校長張國恩（右）代表接受。（記者封昌明／攝影)
吳文龍（中）慨捐20萬美元給東海大學當校務基金，由董事長吳清邁（左）、校長張國恩（右）代表接受。（記者封昌明／攝影)

身為傑出校友、恆豐銀行董事長吳文龍11月10日將20萬美元支票，交給前來訪問的台灣東海大學董事長吳清邁，做為校務基金，獲得到場的校友們熱烈鼓掌歡迎。

捐款儀式中吳文龍先為吳清邁等人播放恆豐銀行創行近25周年來的影片，共同見證該行從38位員工起家，在臨時的組合屋中開展銀行業務，到大樓的落成啟用，在經過多年兢兢業業的努力後，總資產已超過23億6000萬，目前已成長為休士頓第二大的華資銀行，員工數已超過245人，擁有總行及分行20處，外加一處Loan production office。

東海大學的校友們對吳文龍在事業有成之餘不忘回饋母校，大家都非常感動，吳文龍也承諾明年適逢恆豐銀行25周年慶，他將會率董事會成員返台慶功，屆時將專程前往東海大學拜訪，以感謝當年的教育之恩。

捐款前一天，吳文龍宴請吳清邁、校長張國恩、公關主任黃兆璽、TEFA執行長李世堯等一行及數十位本地校友。出席捐款儀式的校友計有亞洲化學董事楊朝諄、世大建築事務所董事李兆瓊、僑教中心主任王盈蓉、朱辛為教授、張廖莉娜等數十人，大家都對東海大學校務發展極為關心，都希望能盡棉薄之力幫助校務發展。

吳清邁說，台灣受到少子化的影，東海大校招生每年都呈遞減的狀況，而該校有很多現成的資源都可開闢成財源，但受到許多的法令的制約，讓他們有綁手綁腳之感，於是他們商請張國恩前來出任校長，希望能借助他的長才，讓東海大學重返榮耀。

張國恩表示，他上任九個月以來，已改變了60多項政策，就是希望能簡化流程，提高行政效，例如，校長上班都有司機開車的制度，他立馬改變，目前他每天都走路上班，也走遍了校園的每個角落，發現問題立刻改善，希望能提振行政效率，活化教學課程。

恆豐銀行董事長吳文龍(前排右五）宴請台灣東海大學董事長吳清邁（右六）、校長張國恩...
恆豐銀行董事長吳文龍(前排右五）宴請台灣東海大學董事長吳清邁（右六）、校長張國恩（右七）等一行。（記者封昌明／攝影)
來自台灣的東海大學董事長吳清邁（左二）等一行都獲吳文龍（左三）致贈恆豐銀行的紀念...
來自台灣的東海大學董事長吳清邁（左二）等一行都獲吳文龍（左三）致贈恆豐銀行的紀念品一份。（記者封昌明／攝影)

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