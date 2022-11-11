H-E-B貨車排廢氣 律師提告索賠百萬

聖安東尼奧律師控H-E-B大貨車滋擾，求償100萬元。(聖安東尼奧法院檔案)

H-E-B連鎖超市的公司總部在聖安東尼奧，住在附近的一位律師日前對H-E-B提出100萬元的索賠訴訟，指控公司的送貨卡車成天佔據街邊，還發出極大的噪音和很多的廢氣，影響了他的日常生活和房產的價格。

H-E-B的總部位於威廉 斯國王區(King Williams)，有許多棟的大建築物，範圍相當廣泛，律師路易茲(Rene D. Ruiz)住在公司園區東兵工廠街(East Arsenal Street)的對面。路易茲10月24日向法院呈遞訴狀，控告H-E-B的作業影響了他的房產價值和日常生活，每天早晨7時開始，大卡車就來到倉庫送貨、取貨，經常有15至20輛商用大卡車佔據在他家前面的街邊。

這些大卡車擋住人行道、自行車道、行車道，發出的噪音有許多種，包括引擎、壓縮機、倒車警笛、喇叭聲等等，排出的廢氣更影響空氣品質，公司這樣不顧他人的作業方式，造成公共滋擾(public nuisance)和私人滋擾(private nuisance)。另外，這宗民事訴訟的被告還包括H-E-B的一些員工、卡車司機和卡車業主、聖安東尼奧市警局、代表該區的市議員等。

法律專家指出，這件訴訟索賠的範圍是25萬元至100萬元，但即使告方勝訴，他的居住環境也只能有限度的改善，基本上住在工商業區就會有這種問題，因此路易茲律師應該是希望得到一些房價 上的補償，拿到錢以後他會把房子賣掉，搬到別的地方過清靜的生活，不要再受H-E-B的滋擾。