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德州期中選舉投票率45.7% 高於1994年後歷屆選舉

編譯組／綜合報導
德州期中選舉投票率45.7%，較2018年少了7.3個百分點。（報系資料照片）
德州期中選舉投票率45.7%，較2018年少了7.3個百分點。（報系資料照片）

德州人自1994年以後，對期中選舉投票興致就一直不高，說也奇怪的是，民主黨自1994年之後就再也沒有贏過州級選舉。不過這股總統大選才出來、期中選舉放一邊的趨勢卻在2018年出現逆轉，當年投票率高達53%、創近年新高，今年的投票率雖然「只有」45.7%，比2018年少了7.3個百分點，但是仍然明顯高於1994年以後的歷屆選舉。

不過，這股願意投票的趨勢，仍然讓政治人士感到興奮，覺得德州的政治冷感症在消退，特別是德州人口已然大增，選民結構也出現明顯變化。回想1994年時，登記選民只有860萬人、投票率51%；但是到了2022年，合格選民已然成長到1770萬人，雖然投票率只有45.7%，但是投票人數已達808萬人，跟1994年的選民總數相差無幾。

德州論壇報分析，2018年的期中選舉之所以能夠吸引過半選民出來投票，除了反川普的聲浪之外，還有選區重劃所導致的民主黨人危機感。但是2022年關鍵席位的對決變少，因此投票率也低於2018年的高峰，加上共和黨的選區重劃策略成功，使得既有席次被推倒的機率越來越低。

德州整體投票率下跌，來自於各縣的投票率降低，不過異數是小縣的投票率不減反增。人口前五大的縣份，投票率都出現程度不一的減少：260萬選民的哈里斯縣，只有110萬人投票，比例為42.7%；140萬選民的達拉斯縣，62萬人投票，比例43.8%；130萬選民的泰倫特縣，59萬人投票、占46.8%；120萬選民的貝爾縣（Bexar）53萬人出來投票，占43.7%；88萬選民的查維斯縣投票率反倒達到52.0%。

投票 德州 期中選舉

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