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太空人隊奪冠遊行 男丟飲料罐 砸中克魯茲

編譯組／綜合報導
身穿橘紅色(太空人隊色)的聯邦參議員克魯茲選飲料罐襲擊。 (KHOU/ Twitter)
身穿橘紅色(太空人隊色)的聯邦參議員克魯茲選飲料罐襲擊。 (KHOU/ Twitter)

7日(周一)在休士頓為職棒大聯盟太空人隊(Astros)慶祝奪冠的遊行，一名男子向聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)丟兩罐未開的飲料，克魯茲被砸中胸頸處，但許多網友卻對那名被逮捕的男子表示同情。

　克魯茲喜歡出風頭，他當然不會錯過這場盛會，遊行時他與妻子、孩子共乘在一輛卡車上，但他也知道很多人痛恨他，他的身邊站著兩名戴著太陽眼鏡的保安。推特用戶Alien Truther Wildwest放上網路的視頻中，身穿橘紅色(太空人隊色)的克魯茲向群眾揮手，突然一件物體飛向他的頭部，保安見狀伸手去拍，物體的投擲路徑改道，但還是砸到克魯茲的胸頸處，這段視頻在網路上瘋傳。

　保安立即把手指往一個方向，在場維安的休士頓市警局警員隨即將那人逮捕。警方8日(周二)公布那人是33歲的阿西迪亞科諾(Joseph Halm Arcidiacono)，檢方對他提控重傷害(aggravated assault)罪名，法官把保釋金訂為四萬元，他的家人繳付保釋金以後，他現在是交保候傳的狀態。

　克魯茲後來在推特上發文，對市警局迅速處理表達感激，同時感激那名男子只有「麵條手臂」(noodle arm)，意思是丟得有氣無力。但網路上多數人同情那名憤而出手的男子，反問克魯茲：你既然老是誇耀自己是身手矯健的運動菁英，為什麼沒有接住那罐飲料、把飲料打開當場喝給那人看？那才是英雄本色，你整天只是嘴巴逞強，算什麼英雄？

　警方表示，遊行過程中阿西迪亞科諾看到克魯茲的車輛緩緩到來，衝到隔離鐵欄前向克魯茲丟了兩罐飲料，當警察向他接近時，他向警察道歉說：對不起，我知道我是白癡(I know I’m an idiot. I’m sorry.)。網路上原本稱克魯茲遭啤酒砸中，但克魯茲後來親自澄清：那兩罐飲料是White Claw品牌的有酒精蘇打水(hard seltzer)。

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