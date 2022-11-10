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歹徒闖民宅 女隔門開槍自救

編譯組／綜合報導
闖入民宅後中槍的卡洛斯賈西亞，已被捕。(Hidalgo County Jail)
闖入民宅後中槍的卡洛斯賈西亞，已被捕。(Hidalgo County Jail)

離美墨邊界不遠的愛丁堡市(Edinburg)，一位年輕的母親向闖入住宅的男子隔門開槍，保住了自己與孩子的安全，36歲歹徒手臂中槍後遭警察逮捕控罪。

　女子單獨在家碰到歹徒企圖破門而入，是相當恐怖的情況，如果發生在夜間當然更嚇人，但為母者強，女性為了保護兒女連性命都會置之度外。希達爾戈縣警局(Hidalgo County Sheriff's Office)指出，10月25日(周二)那天，在愛丁堡市納爾度街(Nardo Street)5500街段的一戶住宅，一名男子從車庫進入主屋，在家的女子發現有人闖入後，把孩子帶進臥室把門反鎖。

　那名歹徒企圖把臥房的門撞破，女子從門後面告訴歹徒她已經打電話報警，而且她手上有槍，但那名男子還是不肯放棄，眼看房門逐漸被破壞，情況越來越危急。這時女子從臥房中開了一槍，子彈穿過房門，此時門外才變得平靜。奉派的警員到達時，根據女子提供的資訊到附近搜查，在離住宅約100碼的樹叢中找到一名男子，他的左手臂中彈，血仍不停的流出。

　警方將那人逮捕後，查出他是36歲的卡洛斯賈西亞(Carlos Garcia)，調查人員認為他闖入那間住宅是有不良企圖。10月27日執法單位對賈西亞提控「有企圖擅闖住屋」(Burglary of Habitation with Intent)的罪名，法官把保釋金定為75萬元，他目前被關押在希達爾戈縣成人居留中心(Hidalgo County Adult Detention Center)。

賈西 警察

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